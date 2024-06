VÍDEO: Freira mostra bíblias e imagens intactas em igreja inundada por enchente no Rio Grande do Sul

Vídeo mostra imagens, altar e bíblias intactas apesar de inundação que afetou igreja, em Eldorado do Sul, no RS

Um vídeo mostra que bíblias, imagens de santos e até o altar da Capela São Miguel, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, escaparam intactos de uma inundação. Na gravação, divulgada nas redes sociais pela Irmã Kelly, é possível ver que a água atingiu cerca de três metros de altura dentro do templo religioso (veja o vídeo abaixo).

As imagens foram gravadas na primeira visita feita pelos religiosos ao local depois da enchente. É possível ver bancos revirados e muita sujeira, mas outros itens permaneceram intactos apesar da força da água.

“Gente, a Capela São Miguel foi completamente inundada, você tá vendo a marca ali, quase três metros e tudo revirado. Mostramos ali o altar, com a Virgem Imaculada Conceição Aparecida e São Miguel que não foi movido. Estão ali”, disse a irmã Kelly.

“Os bancos estão todos revirados, sendo eles de um peso muito maior (...) E aqui no altar é incrível: o banco, as águas moveram os bancos, está ali sobre o altar, mas nenhuma peça do altar foi movida, está ali. Os castiçais estão ali e a cruz de Cristo que foi coberta também pela água, devia ter, mas está ali também sobre o altar, está intacta ali”, ressaltou a freira.

Na sequência ela mostrou algumas bíblias, que também foram encontradas no local em perfeito estado. “Essas Bíblias foram encontradas intactas também, sem nenhuma gotinha da água, sequinha, sequinha”, completou.

Na legenda da publicação, a freira escreveu: “Foi impactante entrar nessa capela e encontrar tudo revirado pelas águas. Mas os sinais são sempre visíveis para aquele que tem fé! Encontramos as imagens, bíblias e o altar intactos em meio a tanta lama. Continuemos firmes em oração pelo Rio Grande do Sul.”

Tragédia das chuvas no RS

Dados da Defesa Civil revelaram que, até segunda-feira (10), o número de mortes no estado por causa das chuvas chegou a 175. Os corpos das últimas duas vítimas fatais foram encontrados em Teutônia, no Vale do Taquari, e em Agudo, na região central, mas ambos ainda passam pelo processo de identificação.

Há ainda o registro de 38 pessoas desaparecidas e mais de 423,4 mil pessoas desalojadas de suas casas. O número de desabrigados, que seguem em abrigos provisórios, é de 18,8 mil.