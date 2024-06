Brigadeirão envenenado: polícia recupera armas que tinham sido roubadas de empresário morto no RJ

Polícia recuperou duas armas que foram roubadas do duas armas do empresário Luiz Marcelo Ormond, que teria sido morto com um brigadeirão envenenado, no RJ

A Polícia Civil recuperou duas armas que foram roubadas do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond, de 44 anos, encontrado morto em Engenho Novo, no Rio de Janeiro. O ex-namorado da cigana Suyane Breschak, de 28, que foi presa e é apontada como a mandante do homicídio, admitiu que vendeu as pistolas por R$ 14 mil.

ANÚNCIO

As armas foram encontradas depois que uma testemunha disse que viu o momento e que o suspeito negociava as pistolas. Assim, na segunda-feira (10), os agentes da 25ª Delegacia de Polícia de Engenho Novo foram até um endereço na Favela Eldorado 2, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, onde localizaram os armamentos.

Segundo a investigação, a namorada de Luiz Marcelo, a psicóloga Júlia Andrade Cathermol Pimenta, de 29 anos, levou as armas quando fugiu e as entregou para o ex-namorado da cigana, que intermediou a venda.

Não há informações se algum suspeito chegou a ser preso por receptação das armas. O ex-namorado de Suyane chegou a ser detido com o carro da vítima e outros pertences, mas pagou fiança e responde ao caso em liberdade.

Cigana Suyane Breschak (à esquerda) e a amiga, a psicóloga Júlia Pimenta; ambas estão presas suspeitas por morte de empresário no RJ (Reprodução/Redes sociais)

Morte do empresário

Luiz Marcelo foi achado sem vida no último dia 20 de maio. Dois dias depois, Júlia prestou depoimento em uma delegacia e deu detalhes sobre como era a convivência dos dois. Reportagem do “Fantástico”, da TV Globo, mostrou trechos da oitiva da mulher, que aparentava estar bem tranquila, chegando até mesmo a sorrir.

Apesar da jovem ter alegado que deixou o apartamento do empresário no dia 20 de maio, quando ele ainda estava bem e chegou a fazer o café da manhã para ela, a polícia diz que nessa data o homem já estava morto.

“Ela teria permanecido no interior do apartamento da vítima, com o cadáver por cerca de 3, 4 dias. Lá ela teria se alimentado. Ela teria, inclusive, nós temos isso filmado, ela teria descido para academia, se exercitado, retornado para o apartamento onde o cadáver se encontrava”, ressaltou o delegado Marcos Buss.

ANÚNCIO

Após prestar depoimento ela foi liberada, mas passou a ser procurada com o andamento das investigações. Após ficar sete dias foragida, ela se entregou e segue presa.

Para a polícia, a cigana foi quem arquitetou a morte do empresário para que Júlia vendesse os bens dele e quitasse uma dívida de R$ 600 mil que tinha por causa de “trabalhos de amarração”. “A própria Suyany teria procurado informações sobre a aquisição de tal medicamento”, disse o investigador.

“Podemos falar com bastante segurança que há elementos nos autos, muitos elementos indicativos, de que a Suyany seria a mandante e arquiteta desse plano criminoso”, afirmou o delegado ao site G1. “A Júlia tinha uma grande admiração, uma verdadeira veneração pela Suyany”, ressaltou ele.

Um laudo preliminar sobre as causas da morte de Luiz Marcelo apontou a presença das seguintes substâncias no corpo da vítima: Clonazepam; 7-Aminoclonazepam; cafeía e morfina. Não foi detalhada a quantidade de cada um dos itens no organismo e o relatório final segue em elaboração.

A polícia suspeita que a vítima tenha comido um brigadeirão dado por Júlia, onde teriam sido acrescentados 60 comprimidos triturados de Dimorf, que tem morfina como princípio ativo. Esse medicamento é de uso controlado e só pode ser comprado com a retenção de receita. Por coincidência ou não, Suyane toma o mesmo remédio.