Vídeo: Circo pega fogo em São José do Rio Preto (SP)

Um circo pegou fogo em São José do Rio Preto (SP) no último domingo (9). De acordo com testemunhas, as chamas começaram durante um espetáculo com fogo, que atingiu um boneco.

A estrutura está instala em uma área próxima a um shopping no Jardim Redentor. Após a brigada de incêndio ser acionada, o público foi orientado a sair do local e as chamas foram combatidas. Não há informações sobre feridos.

“O bombeiro civil que atuava no local acionou a brigada de incêndio e iniciou protocolo de combate e evacuação, por motivo da rápida atuação não houve danos. O bombeiro civil acionou Corpo de Bombeiros que, quando chegou no local, o princípio de incêndio já estava controlado”, informou o Grupo Serviços Integrados em Emergência e Prevenção Brasil (SIEP).

De acordo com a empresa, as atividades do circo voltam a acontecer normalmente na próxima semana.

Morte em cena de filme: homem cai de penhasco utilizado nas gravações de Missão Impossível

Um turista de 40 anos morreu após cair de um penhasco com mais de 600 metros de altura na Noruega. Conforme publicado pelo O Globo, o local em questão ficou famoso após ser utilizado como uma das locações para a gravação de “Missão Impossível - Fallout”.

O local em questão é o penhasco Preikstolen, popularmente conhecido como “Pulpit Rock”. Ele fica localizado no sudoeste da Noruega e tem vista para o Fiorde Lyse. Segundo Nina Thommesen, chefe de polícia do distrito de Sor-Vest, o homem viajava sozinho e foi encontrado próximo a seus pertences pessoais, telefone e documentos. Apesar disso, ele ainda não foi formalmente identificado.

Em declaração à CNN, a chefe de polícia afirmou que o caso é tratado como um acidente. “A polícia está investigando o caso como um acidente de queda. Não temos indícios de que tenha ocorrido um ato criminoso”. A declaração vai de encontro com o depoimento de uma testemunha que foi ouvida pela polícia e afirmou que o homem “escorregou e caiu” do penhasco.