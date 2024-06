Filho de empresário que atropelou e matou trabalhador em carro de luxo estaria bêbado e fugiu com ajuda da mãe

O jovem Antônio Neto, de 25 anos, foi identificado como o motorista que atropelou, fugiu sem prestar socorro e acabou matando o vigilante Clenilton Lemes Correia, 38 anos, neste final de semana.

ANÚNCIO

Como detalhado pela TV Serra Dourada, o acidente fatal aconteceu na GO-020, em Goiânia (GO), nas primeiras horas desse domingo (9).

O acusado estaria bêbado no momento em que conduzia o carro de luxo do pai, quando causou o acidente fatal.

Ainda de acordo com as investigações, apesar de morar próximo de onde o acidente aconteceu, Antônio teria recebido ajuda da própria mãe para deixar o local e se esconder.

No entanto, foi encontrado caminhando, onde foi preso. A PM acredita que o acusado estaria a caminho de outro endereço para continuar fugindo.

Em depoimento, ele negou que teria bebido antes de pegar o volante. No entanto, o motorista foi encaminhado para exame no Instituto Médico Legal (IML), onde exames constataram que ele não estava bêbado no momento do exame, mas que tinha bebido antes.

Ainda de acordo com as informações, o jovem foi autuado por crime de homicídio culposo com agravante de ter fugido do local do acidente e estar dirigindo sob influência de álcool

Com informações da TV Serra Dourada