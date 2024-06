Netflix vai remover este filme com Anne Hathaway que nunca nos cansamos de ver: será retirado em junho

Durante junho, a Netflix irá receber uma série de produções originais em seu catálogo, como o k-drama ‘Hierarquia’, o filme ‘Um assunto familiar’ ou a última temporada de ‘Sweet Tooth’.

No entanto, também neste mês, a plataforma de streaming removerá dezenas de títulos de sua biblioteca, incluindo uma icônica comédia cheia de romance e fantasia estrelada por Anne Hathaway.

Qual é o filme de Anne Hathaway que a Netflix removerá em junho?

Trata-se de ‘Encantada’, um filme americano dirigido por Tommy O’Haver e escrito por uma equipe de cinco roteiristas que chegou aos cinemas em todo o mundo em 2004.

Adaptação do romance ‘O mundo encantado de Ella’ de Gail Carson Levine, a produção narra a jornada de Ella de Frell para se libertar do ‘dom da obediência’ que lhe foi concedido ao nascer.

Cena do filme 'Encantada' | (Miramax / Walt Disney Productions)

Ao longo de sua curta vida, esse ‘presente’ tem sido nada mais do que um castigo, mas agora na juventude está determinada a se libertar para viver sua vida sem ter que obedecer a ninguém, exceto seu coração.

No caminho, enfrenta obstáculos, cria laços inestimáveis e encontra o amor de sua vida na pessoa menos esperada: o príncipe Charmont. No entanto, seu ‘dom’ ameaça separá-los.

Cena do filme 'Encantada' | (Miramax / Walt Disney Productions)

A sinopse oficial do filme compartilhada pela Miramax diz: “Ella vive em um mundo mágico onde cada criança, no momento do seu nascimento, recebe um ‘presente’ virtuoso de uma fada madrinha. O dom de Ella, no entanto, é a obediência”.

“Este direito de nascimento se revela uma verdadeira maldição uma vez que Ella está nas mãos de vários personagens sem escrúpulos aos quais literalmente não pode desobedecer,” continua. “Determinada a retomar o controle de sua vida e suas decisões, Ella embarca em uma jornada para encontrar sua fada madrinha, que espera quebrar a maldição”.

“O caminho, no entanto, não é fácil: Ella deve superar uma série de obstáculos desagradáveis, incluindo ogros, gigantes, madrastas malvadas, elfos e o malvado tio do príncipe Charmont, que deseja tomar a coroa e governar o reino”, conclui.

Cena do filme 'Encantada' | (Miramax / Walt Disney Productions)

Quem faz parte do elenco de ‘Encantada’?

O filme ‘Encantada’ é estrelado com um grande talento e carisma pela jovem Anne Hathaway no papel da encantadora protagonista da história, Ella de Frell.

Hugh Dancy coestrela como Charmont. Enquanto isso, Minnie Driver brilha como Mandy; Cary Elwes faz o mesmo como Sir Edgar; Aidan McArdle como Slannen e Joanna Lumley como Olga.

Lucy Punch, Vivica A. Fox, Parminder Nagra, Jennifer Higham, Jim Carter e Heidi Klum também fizeram parte do elenco do filme que muitos assistiram na infância e não se cansam de repetir.

Cena do filme 'Encantada' | (Miramax / Walt Disney Productions)

O que disse a crítica de ‘Encantada’?

Além de conquistar os corações de muitos espectadores, ‘Encantada’ conseguiu encantar muitos críticos, pois recebeu várias críticas positivas quando estreou há 20 anos.

Dave Kehr, do The New York Times, opinou que a “mistura perfeita de fantasia e comédia consegue o que é, com certeza, uma das melhores filmes para crianças crescidas em muito tempo”.

Cena do filme 'Encantada' | (Miramax / Walt Disney Productions)

Joanna Berry, da Empire, elogiou Hathaway por sua “agradável interpretação” e o filme por ter “inteligência suficiente para manter também os espectadores adultos envolvidos”.

Enquanto isso, Roger Ebert do Chicago Sun-Times deu três estrelas e meia de quatro e concluiu que é “uma fantasia deliciosamente brilhante”. Além disso, ele disse que a protagonista “está radiante”.

Cena do filme 'Encantada' | (Miramax / Walt Disney Productions)

Quando é que ‘Encantada’ vai sair da Netflix?

A Netflix irá remover ‘Encantada’ de sua biblioteca para a América Latina em 15 de junho de 2024. Portanto, o último dia para assistir a esta produção na plataforma é 14 do mesmo mês.