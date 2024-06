Lula anuncia que trabalhadores irão receber 2 salários mínimos no RS e demissões ficam ‘proibidas’

Enchente no Rio Grande do Sul

O presidente Lula (PT) anunciou na última quinta-feira (6), durante viagem ao Rio Grande do Sul, que irá pagar duas parcelas de salário mínimo, que está em R$ 1.412, nos próximos dois meses.

O valor será repassado para trabalhadores das empresas atingidas pelas enchentes que causaram a tragédia no estado.

A primeira parcela será paga no mês de julho. O valor previsto do repasse é de R$ 1 bilhão, que será liberado em um novo crédito extraordinário.

Empresas estão ‘proibidas’ de demitir funcionários

Segundo o Governo Federal, cerca de 434 mil funcionários irão se beneficiar, sendo 326 mil empregados celetistas; 42 mil trabalhadores domésticos; 36 mil estagiários; e 27 mil pescadores artesanais.

Já o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, explicou que o benefício precisa da adesão de empresas. Por outro lado, os estabelecimentos que aderirem ao programa não poderão demitir os funcionários pelo mesmo período de pagamento das parcelas (dois meses).

“Diferentemente da pandemia, em que as pessoas ficaram em casa, esse momento não é um momento de ficar em casa. É um momento de reconstrução, reorganizar a vida, reconstruir as empresas, as casas, para que nós possamos enxergar um horizonte em que o Rio Grande do Sul possa brilhar como sempre brilhou na economia brasileira”, disse o ministro no discurso.

Paulo Pimenta, Ministro da Reconstrução do RS também discursou.

“Presidente, sou testemunha, e, assim como Marinho, nesses últimos dias recebi dezenas de pequenos e médios empresários, com coração dolorido porque não sabiam como pagar a folha desse mês. A loja está embaixo d’água, pessoas que trabalham ali há 10, 20 anos, chorando juntos pra tirar o barro”.