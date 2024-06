VÍDEO: Queda de avião de pequeno porte deixa dois mortos em Santa Catarina; vítimas são identificadas

A queda de um avião de pequeno porte deixou duas pessoas mortas em Itapoá, em Santa Catarina. A aeronave decolou na tarde de segunda-feira (3) de Governador Valadares, em Minas Gerais, com destino a Florianópolis, mas no meio do trajeto informou que mudaria o curso em função do mau tempo. Porém, desapareceu dos radares e os destroços só foram encontrados na madrugada desta terça-feira (4) em uma área de difícil acesso (veja no vídeo abaixo).

De acordo com a Polícia Civil, após o avião ser achado, foram confirmadas duas mortes, sendo o piloto Geraldo Claudio de Assis Lima e o passageiro Antonio Augusto Castro. A dona da aeronave é a empresa Conserva de Estradas LTDA, que ainda não se pronunciou sobre o caso.

Conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião modelo Baron 95-B55, com matrícula PS-BDW, estava em situação regular para fazer voos. Porém, não tinha permissão para táxi aéreo.

Equipes da Força Aérea Brasileira, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e das polícias Civil e Científica de Santa Catarina seguem no local para o trabalho de resgate.

Já o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que “a conclusão da investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes para a queda do bimotor”.

Mudança de rota

Após a mudança de rota, o piloto planejava pousar em Joinville. No entanto, conforme a controladora do aeroporto, o pouso não estava previsto. A conversa foi feita por telefone e o teor não foi divulgado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento em que fazia a descida, o avião arremeteu e caiu na área limítrofe entre os municípios catarinenses de Itapoá e Garuva.