A estreia bomba da Netflix: o aclamado filme que surpreendeu o mundo inteiro

A plataforma da Netflix surpreende o mundo com um novo lançamento que está chamando a atenção de todos os espectadores de streaming desde 1 de junho. Trata-se do vencedor do Oscar, ‘Godzilla Minus One’.

O aclamado filme do colossal monstro, ‘Godzilla Minus One’, chegou de surpresa à Netflix em 1º de junho. Não é segredo para ninguém que esta produção custou apenas US$ 15 milhões, mas seus efeitos visuais superaram os de impressionantes blockbusters de Hollywood.

O filme dirigido por Takashi Yamazaki e desenvolvido pela Toho Studios foi um sucesso estrondoso nos cinemas, apesar do tratamento ruim recebido em alguns países no momento de seu lançamento. É o trigésimo sétimo filme da franquia Godzilla.

A vencedora de um Oscar chegou à Netflix sem aviso prévio e com dublagem em espanhol. Dois fatos que são uma surpresa, e é que o filme chegou aos cinemas espanhóis em versão original e passou por várias salas de forma discreta, com atrasos que prolongaram sua estreia.

Segundo o portal MeriStation, Netflix superou o Prime Video, que lançou o filme em plataformas no Japão; a Max, que tem todos os filmes do Godzilla da Legendary; e também a Filmin, que tem em seu catálogo vários filmes da Toho, incluindo o original de 1954 e ‘Shin Godzilla’, que foi o último a sair antes de ‘Godzilla Minus One’.

Japão em caos com uma criatura gigante

Passada no Japão do pós-guerra, quando o país estava em seu momento mais vulnerável após os bombardeios nucleares, a trama de ‘Godzilla Minus One’ leva os espectadores a um cenário de caos, onde a nova crise surge na forma de uma criatura gigante.

A história gira em torno do piloto kamikaze Kōichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki), que decide aterrar na Ilha Odo em vez de cumprir sua missão suicida. Com o país à beira da rendição, emerge um monstro reptiliano de 50 metros que emite radiação atômica.

Esta situação leva o piloto a enfrentar as consequências da guerra, e também a uma mudança na vida de sua comunidade, que se une para sobreviver após a chegada do monstro.

Segundo o portal Infobae, a narrativa que se desenvolve ao longo dos seus 125 minutos de duração, não só oferece sequências de destruição descomunais; mas também uma trama humana interessante que revive o simbolismo original de Godzilla como uma crítica social.

Críticas positivas

As críticas do filme são positivas, com destaque para meios de comunicação que afirmam que “Godzilla Minus One nos mostra que não é necessário um orçamento gigantesco para se destacar. Sua direção é impecável, assim como os efeitos especiais, que colocam em xeque filmes que multiplicam por várias cifras o custo de produção do filme”.

“Um filme com alma que nos faz desejar muito mais cinema Kaiju, com obras eventuais que se concentrem mais na ação, mas muitas delas conseguem atingir o nível de ‘Godzilla Minus One’. Um dos grandes filmes de 2023 e possivelmente a melhor obra sobre o lendário monstro japonês já feita”, destaca MeriStation.