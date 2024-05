Pedreiro que matou e jogou corpo de menina em lixeira tem prisão mantida: “Extremo perigo”

Sophia Ângelo Veloso da Silva, de 11 anos, foi estuprada, morta e jogada em uma lixeira, na Ilha do Governador, no RJ

O pedreiro Edilson Amorim dos Santos Filho, de 47 anos, que confessou ter estuprado e matado a menina Sophia Ângelo Veloso da Silva, de 11 anos, achada em uma lixeira na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Na decisão, o juiz Alex Quaresma Ravacha, da 31ª Vara Criminal, destacou que os fatos mostram que o homem representa “extremo perigo à sociedade”.

“Os fatos narrados revelam a gravidade concreta do delito e altíssima periculosidade do indiciado para a coletividade. Os elementos do APF [auto de prisão em flagrante] demonstram que o custodiado praticou um assassinato brutal, causando intenso sofrimento e tirando a vida de uma criança, o que indica a necessidade de sua prisão cautelar. Assim, ao menos neste momento inicial, verifica-se que a liberdade do custodiado representa extremo perigo à sociedade, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. escreveu o magistrado.

O pedreiro foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável, homicídio e ocultação de cadáver. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Sophia Ângelo Veloso da Silva, de 11 anos, foi vista caminhando com Edilson Amorim dos Santos Filho, de 47, e depois foi achada morta em lixeira, no RJ (Reprodução/Redes sociais)

Relembre o caso

Sophia desapareceu na última segunda-feira (27), quando saiu de casa para ir até a escola, em um trajeto curto e que costumava fazer com amigas. O corpo dela foi encontrado no dia seguinte dentro de uma lixeira, com marcas de pelo menos 35 facadas.

Após o sumiço, os pais passaram a procurar pela filha na região e conseguiram imagens de câmeras de segurança, que mostraram a garota caminhando por uma rua ao lado de Edilson, que é irmão da ex-madrasta de Sophia.

Assim, a polícia foi até a casa dele, onde encontrou um short que a vítima usava quando sumiu. Além disso, os agentes apreenderam no local uma faca e uma chave de fenda, que estava torta e tinha sinais de sangue. O banheiro da casa também tinha sido lavado recentemente, mas a perícia identificou material biológico.

Ao ser preso, o homem confessou que estuprou e matou a menina, enrolou o corpo em uma lona e amarrou os braços e pernas com fios elétricos. Depois, o levou em um carrinho de mão até a caçamba de lixo, onde fez o descarte.

“Ele demonstrou extrema crueldade e agressividade ao desferir, aproximadamente, 35 golpes de facas contra a criança. Após o crime, ele planejou como ocultaria o corpo e decidiu dispensá-lo em uma caçamba de lixo para garantir sua impunidade pelos crimes, já que o lixo daquela caçamba seria triturado na usina do Caju e seria muito difícil a localização do corpo”, disse o delegado Felipe Santoro, em entrevista ao site G1.