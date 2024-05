Saiba quem era o pré-candidato a vereador executado a tiros no litoral de SP; vídeo mostra crime

A Polícia Civil investiga a morte do empresário Edgar do Fort, de 43 anos, que era pré-candidato a vereador pelo Avante, no Guarujá, no litoral de São Paulo. Um vídeo de câmera de segurança mostrou quando três homens armados chegaram ao escritório da vítima, onde era realizada uma reunião política, e atiraram (assista abaixo). Ele foi baleado com pelo menos 10 tiros de fuzil e não resistiu.

O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (24), no bairro Sítio Pacaera, no distrito de Vicente de Carvalho. As imagens mostram que os suspeitos armados chegaram em um carro cinza ao escritório do pré-candidato, localizado na Rua 1º de Junho, por volta das 18h50. Após efetuarem os disparos, eles voltaram para o veículo e fugiram. A ação durou menos de 30 segundos.

Edgar do Forte era empresário do ramo de festas e eventos e, no momento do ataque, promovia uma reunião política no local. A namorada do homem e a filha dele também estavam presentes, mas não se feriram. O homem foi socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu.

A namorada de Edgar contou à polícia que a filha do empresário a chamou para conversar fora do prédio, enquanto ele seguiu lá dentro. Pouco tempo depois, quando elas estavam na calçada, um o carro se aproximou e os criminosos armados desceram, promovendo a execução de Edgar. Um outro pré-candidato que estava na reunião ficou ferido, mas foi embora sem buscar atendimento médico.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) Sede de Guarujá e depois encaminhado ao 2º Distrito Policial (DP) da cidade. O carro usado pelos criminosos foi encontrado abandonado e passa por perícia. Nenhum suspeito, no entanto, havia sido preso até a manhã desta quarta-feira (29).