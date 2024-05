Homem invade casa e mata a ex a tiros no interior de SP; ele também baleou marido e filha dela

Adriana Aparecida Gabriel Correa, de 24 anos, foi morta a tiros por ex-namorado, em Santa Cruz das Palmeiras, no interior de SP

Um homem de 30 anos matou a ex-namorada e atirou contra o atual marido e a filha dela de 4 anos, em Santa Cruz das Palmeiras, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, após os crimes, ele cometeu suicídio. Pai e filha foram socorridos e levados a um hospital, sendo que a menina já recebeu alta e o homem permanece internado.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (28). Conforme a investigação, Adriana Aparecida Gabriel Correa, de 24 anos, ficou um tempo separada do marido, quando se relacionou com o suspeito. Porém, eles romperam depois que ela foi agredida e ela reatou o casamento, mas o homem não aceitava.

Assim, o suspeito invadiu a casa da família, no Conjunto Habitacional Prefeito Agostinho Nino Deperon, e atirou contra Adriana, que estava no banheiro. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Depois, ele atirou contra o marido da vítima e a filha dela, cometendo suicídio na sequência. A polícia foi acionada e os feridos foram socorridos. Já os corpos do autor e de Adriana foram levados ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na delegacia de Casa Branca como feminicídio, suicídio e tentativa de homicídio. A arma usada nos crimes estava ao lado do corpo do suspeito e foi apreendida. A polícia ainda tenta descobrir a motivação do ataque e se o autor agiu sozinho.

O velório do corpo de Adriana é realizado desde a manhã desta quarta-feira (29) e o enterro irá ocorrer na parte da tarde no Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.