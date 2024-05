Corpus Christi: veja o que abre e o que fecha durante o feriado prolongado em São Paulo

O feriado Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (30), afeta o funcionamento de serviços e órgãos municipais e estaduais em São Paulo. O Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso e só volta a vigorar no próximo dia 3. Já os bancos e Correios fecham na quinta-feira, mas retomam os atendimentos na sexta.

Veja abaixo o que abre e o que fecha em SP:

Saúde

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas funcionarão normalmente na quinta e sexta-feira. Durante esses dias haverá também vacinação contra gripe, covid-19 e campanha de multivacinação.

Estarão abertas no feriado:

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) – das 7h às 19h;

AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas – das 7h às 22h;

Hospitais Municipais (HMs);

Hospitais Dia (HD) - tanto os que atuam 12h quanto os que atuam 24h;

Prontos-socorros Municipais (PSMs);

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV;

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192;

Laboratório de Análises Toxicológicas (LAT);

Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Já os quatro hospitais veterinários públicos (Norte, Sul, Leste e Oeste) estarão fechados na quinta-feira; na sexta, as unidades Norte, Sul e Leste abrirão das 7h às 17h, enquanto a Oeste estará fechada.

Na rede estadual, os hospitais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os postos de doação da Pró-Sangue Clínicas e Regional de Osasco funcionarão, excepcionalmente, na quinta-feira das 8h às 16h. Os demais postos não terão expediente. Na sexta, os postos Clínicas, Mandaqui e Osasco funcionarão, excepcionalmente das 8h às 16h. Os demais postos não terão expediente.

As unidades da Farmácia Dose Certa não funcionarão na quinta. Na sexta, o expediente será normal. O Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) estará fechado na quinta e terá expediente normal na sexta. Já o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG) ficará fechado nos dois dias.

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) também não funcionarão na quinta (30).

Rodízio Municipal de Veículos

O Rodízio Municipal de Veículos será suspenso na quinta-feira e seguirá assim durante o feriado prolongado.

Já as demais restrições existentes na cidade, como Rodízio de veículos pesados (caminhões); Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF), seguirão ativas. As faixas exclusivas de ônibus também não estarão liberadas.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a ciclofaixa de lazer será ativada na quinta-feira e no domingo (2), das 7h às 16h. Porém, na quinta-feira, o trecho da Avenida Santos Dumont não será ativado em razão da Marcha para Jesus. Já no domingo, o trecho da Avenida Paulista não será ativado em razão da Parada do Orgulho LGBT+.

O rodízio retorna na segunda-feira (3), com a proibição de circulação das placas 1 e 2 na região do mini-anel viário da cidade, que inclui pontos como marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes, avenida Tancredo Neves, Viaduto Grande São Paulo, entre outras. O horário de funcionamento do rodízio é das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Bancos

Por conta do feriado, os bancos não terão expediente nesta quinta-feira. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as compensações bancárias, incluindo a TED, também não serão efetivadas no período.

O órgão ressalta que os clientes poderão usar os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas. Em algumas localidades, as salas de autoatendimento também estarão disponíveis aos clientes, a critério da instituição.

As contas de consumo, como água, energia e telefone, e os carnês com vencimento no dia do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, ou seja, dia 31 de maio. Os tributos, normalmente, já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais, de acordo com a Febraban.

O expediente nos bancos será retomado na sexta-feira.

Correios

Não haverá funcionamento nas agências dos Correios no dia 30 de maio. Segundo a instituição, as atividades voltam ao normal na sexta-feira.

Durante o feriado, a Central de Atendimento estará disponível somente por meio dos canais automatizados, que funcionam 24 horas por dia: Chat com a atendente virtual dos Correios (Carol); Fale Conosco; e pelo Autoatendimento – 0800-725-7282, 0800-725-0100 e 3003-0100.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo estarão fechados nesta quinta-feira em todo o estado de São Paulo, mas voltam a funcionar normalmente na sexta, mediante agendamento prévio.

Durante o feriado, continuas acessíveis as opções digitais pelo portal, aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento ou ainda pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

Transporte público

CPTM e Metrô: As linhas da CPTM terão operação diferenciada durante o feriado prolongado de Corpus Christi, sendo que na quinta-feira o intervalo médio entre os trens será o mesmo de domingos e feriados e na sexta-feira com intervalo similar ao de dia útil. Já no sábado (1º) e no domingo (2), o intervalo seguirá o que é aplicado aos fins de semana.

Como a Marcha para Jesus acontecerá na região de Santana na sexta, o Metrô vai ampliar o quadro de funcionários nas estações mais próximas – especialmente, Tiradentes, Carandiru e Santana (Linha 1-Azul) –, que contarão com direcionamento de fluxo para facilitar a chegada e saída do público.

Além do reforço da frota de trens em circulação, comparada a um feriado comum, o Metrô vai dispor de trens reservas para atender às linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata, em caso de aumento de demanda.

Já para a Parada do Orgulho LGBT+, que acontece no domingo, na Avenida Paulista, haverá o reforço no quadro de funcionários, especialmente nas estações Brigadeiro, Trianon-MASP e Consolação (Linha 2-Verde), além de República (linhas 3-Vermelha e 4-Amarela), mais próximas ao evento. Essas estações poderão ter acessos fechados em caso de necessidade de controle do fluxo.

EMTU: Na quinta-feira, a programação das linhas gerenciadas pela EMTU será a de domingos e feriados. No entanto, devido à Marcha para Jesus, 21 linhas que ligam São Paulo (Terminal Armênia Sul e Terminal Rodoviário do Tietê) a Guarulhos, Arujá, Itaquaquecetuba, São Bernardo do Campo, Barueri e Osasco terão sua operação alterada. Confira as linhas impactadas no site da EMTU.

Na sexta-feira, 257 linhas intermunicipais das regiões de Osasco, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Corredor ABD e Baixada Santista vão operar com tabela horária especial, de acordo com a demanda observada regionalmente.

No sábado e domingo, os serviços metropolitanos gerenciados pela EMTU terão intervalos de partidas normais para esses dias da semana.

Parques

Os parques municipais de São Paulo estarão abertos durante o feriado prolongado de Corpus Christi, entre os dias 30 de maio e 2 de junho. A lista com cada parque pode ser acessada no site da Prefeitura.

Os parques estaduais, administrados pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, também estarão abertos. Os horários podem ser conferidos clicando aqui.

Cultura

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado divulgou o horário de funcionamento dos seus equipamentos nos próximos dias:

Museus

Pinacotecas – 10h às 18h

Memorial da Resistência – 10h às 18h

Museu Afro Brasil Emanoel Araújo – 10h às 17h

Museu da Língua Portuguesa – 9h às 16h30

Museu de Arte Sacra – Fechado

Museu das Favelas – 10h às 17h

Museu Catavento – 9h às 17h (bilheteria até às 16h)

Museu da Imagem e do Som (MIS) – 10h às 18h

MIS Experience – 10h às 19h

Museu do Futebol – 9h às 17h

Museu Casa das Rosas – 10h às 17h30

Museu Casa Guilherme de Almeida – 10h às 18h

Museu Casa Mário de Andrade – 10h às 18h

Museu Casa de Portinari – 9h às 18h

Museu da Imigração – 9h às 18h (bilheteria até às 17h)

Museu do Café – 9h às 18h (bilheteria até às 17h)

Museu das Culturas Indígenas – 9h às 20h

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro – 9h às 18h

Museu Índia Vanuíre – 9h às 20h

Paço das Artes – 12h às 18h

Bibliotecas

Biblioteca Parque Villa-Lobos – 9h30 às 18h30

Biblioteca de São Paulo – 9h30 às 18h30

Teatro

Teatro Sérgio Cardoso – Sessões às 15h, 19h e 20h

Theatro São Pedro – Fechado

Teatro de Araras Maestro Francisco Paulo Russo – Fechado

Espaços culturais