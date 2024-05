Ciclone extratropical deve levar chuva e ventos superiores a 100 km/h ao Rio Grande do Sul

O ciclone extratropical que já está na costa no Rio Grande do Sul deve levar chuva intensa ao extremo sul do estado do Rio Grande do Sul, de acordo com a Climatempo, com acumulados que devem variar entre 25 mm e 50 mm.

Além da chuva, que por si só já é um grande problema em uma região assolada por enchentes, estão previstas ventanias com velocidade superior a 100 km/h, o que pode causar ainda mais destruição nos municípios locais.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para ventos costeiros e possibilidade de novas enchentes. A previsão é de que o ciclone atinja também a costa leste do estado, onde está situado a capital, Porto Alegre.

A partir de quarta-feira o ciclone começa a se afastar do litoral sul do país em direção ao oceano e comece um período de estiagem na maior parte do estado.

BOLETIM

Desde que as enchentes tomaram as centenas de cidades do estado, 169 pessoas morreram, de acordo com a Defesa Civil Estadual. Cinquenta e três pessoas continuam desaparecidas e 637 mil pessoas tiveram que abandonar as suas casas.

LEPTOSPIROSE

Com as águas começando a baixar, a população enfrenta agora o risco de contrair leptospirose, doença transmitida pelas águas contaminadas com urina de rato. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, até o último sábado quatro pessoas tinham morrido, 76 casos foram confirmados e 1.256 ainda estão sob investigação.