Apostador de Cruzeiro, no interior de São Paulo, fatura prêmio da Lotofácil

Uma aposta feita na cidade de Cruzeiro, no interior de São Paulo, foi a única ganhadora do concurso 3108 da Lotofácil, sorteada nesta segunda-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados foram:

02, 03, 04, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25

A aposta vencedora vai levar para casa um prêmio total de R$ 1.527.512,05. Na faixa dos 14 acertos, 201 apostas receberam prêmio de R$ 1.593,46. Entre os apostadores que acertaram 13 números, 7.830 levaram para casa R$ 30.

A Lotofácil retorna nesta terça-feira com um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão. A aposta simples custa R$ 3 e deve ser feita até 19h nas casas lotéricas ou aplicativo da Caixa.

Dois apostadores dividem a Quina

Acumulada, a Quina saiu no sorteio desta terá-feira para dois apostadores, um de Itupeva, no interior de São Paulo, e outro de Juscimeira, no Mato Grosso. Cada um dos ganhadores vai levar para casa R$ 14.569.003,01.

Os números sorteados foram:

43, 48, 50, 52, 56

O sorteio da Quina retorna nesta terça-feira com prêmio estimado em R$ 700 mil.