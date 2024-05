Vídeo flagra momento em que primeiro-ministro da Eslováquia é baleado e levado ao hospital às pressas

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi baleado e levado de helicóptero às pressas a um hospital nesta quarta-feira (15).

Como detalhado pelo site G1, quatro tiros teriam sido ouvidos após uma reunião de governo na cidade de Handlová, a 190 km da capital, Bratislava.

No momento, poucas pessoas esperavam Fico do lado de fora do local onde a reunião havia ocorrido.

Um dos disparos atingiu o premiê no abdômen. Seu estado de saúde é grave.

No registro, é possível ver o momento em que a equipe coloca o político no veículo e sai em alta velocidade.

Ainda de acordo com as informações, um suspeito foi preso no local. Confira o momento:

