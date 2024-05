Fãs estão preocupados com Selena após a gravidez de Hailey e Justin Bieber e assim ela respondeu

Selena Gomez continua sendo tema de conversa em cada notícia relacionada a Justin Bieber e sua esposa Hailey, após o polêmico relacionamento que tiveram há mais de seis anos, o qual teve várias idas e vindas, situação que os catapultou como um dos casais mais comentados.

A sua ruptura teria ocorrido em meio a rumores de infidelidade do cantor com Hailey, com quem o intérprete se casou apenas alguns meses após terminar com Gomez, o que gerou uma 'eterna' rivalidade entre a modelo e a atriz, alimentada pelos fãs de ambas, mas que elas mesmas alimentaram com diferentes indiretas. No entanto, ao longo dos anos, elas têm tentado se livrar delas, embora sem muito sucesso.

Agora, Justin e Hailey anunciaram que estão esperando seu primeiro filho seis anos após seu casamento, e fizeram isso com uma sessão de fotos onde você pode ver a barriguinha dela e também que renovaram seus votos, apesar de alguns rumores recentes apontarem que estavam enfrentando uma crise matrimonial.

No meio do anúncio, os olhares voltaram a se concentrar em Selena Gomez, que não hesitou em reagir.

Selena Gomez e sua reação à paternidade de Justin Bieber e Hailey

Selena Gomez está passando por um bom momento profissional e pessoal, graças aos diferentes projetos em que está envolvida e seu romance com Benny Blanco, que eles têm mostrado várias vezes nas redes sociais.

Apesar disso, ela continua sendo relacionada a Justin, então a notícia de sua paternidade a colocou novamente no olho do furacão e no meio de fofocas, memes e preocupações de seus seguidores, então ela decidiu reagir de forma discreta.

E é que a artista destacou de forma indireta que não está preocupada com a vida de seu ex, mantendo-se focada em sua carreira como atriz, cantora e empresária. Além disso, em relação ao seu relacionamento com o produtor, com quem decidiu postar uma foto romântica para se desvincular das tendências atuais.

Selena Gomez A cantora exibiu seu romance (Instagram)

Através de seus stories no Instagram, ela postou uma foto em preto e branco com suas mãos entrelaçadas com Benny para mostrar o quão apaixonada ela está pelo também cozinheiro.

Foram sete anos de relacionamento que Justin e Selena (2010-2017) viveram, mas o mesmo terminou da pior maneira, quando ela o acusou de tê-la submetido a abuso psicológico por parte de Bieber, o que ela desabafou em sua música ‘Lose You To Love Me’.