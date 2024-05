Efeito Gracyanne: seguidor sugere que Endrick, do Palmeiras, abra os olhos para mensagens da namorada com personal trainer

Após a confirmação da traição de Gracyanne, ex-mulher do cantor Belo, a vida dos personal trainers não está nada fácil e agora foi a vez do jogador Endrick, do Palmeiras, ser alertado pelos seguidores sobre as mensagens trocadas por sua namorada, a influencer Gabriely Miranda, com seu personal.

Esse seguidor foi excluído do perfil de Endrick no X, antigo Twitter, mas tinha como legenda: “Depois do caso Belo, acho que o Endrick deveria ficar de olho no personal da futura esposa”.

Toda a história começou com a publicação dos posts com comentários do personal com respostas de Gabriely diulgadas pelo jornalista Felipe Leme: “Na moral, fala se a Gabriely não é a mulher mais bonita do mundo”; “Aniversário do neném Gabriely, amo demais”; “Você é incrível também, amo você”; “Não cansa de ser maravilhosa não, que espetáculo”; “Não sei quando vai ler, mas saiba que te amo” são alguns dos adjetivos compartilhados entre eles.

As redes não perdoaram: “Na boa, impossível o Endrick não ser corno. Se pá é corno consciente. Às vezes rola disso” e “Acorda Endrick, ACORDA FILHO” são alguns dos comentários que foram tecidos por seguidores sobre o caso que já tem mais de 5 milhões de visualizações.

Depois do caso Belo, acho que o Endrick deveria ficar de olho no personal da futura esposa pic.twitter.com/jqZDgO2TRI — Felipe Leme (@LEME12) May 10, 2024

Felipe Leme foi bloqueado por Endrick no X e o personal trainer resolveu apagar seu perfil na mesma rede para evitar mais comentários.

Apesar da discussão, uma parte dos seguidores do atleta acredita que tudo possa apenas ser um grande engano e que o personal trainer, na verdade, seria gay: “Rapaz, essa melação toda aparenta ser um cara gay e não um hétero querendo a mulher do próximo. Posso estar enganado e ele pegar ela daqui a um tempo e o chifre ser descoberto, mas...”, disse.