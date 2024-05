VÍDEO: Pastor viraliza ao dizer em culto que beijou boca da filha antes do namorado: “Que mulherão”

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o pastor Lucinho Barreto, da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, afirmou durante um culto que beijou a boca da própria filha quando ela era menor (assista abaixo). As falas repercutiram entre os internautas como incitação a violência sexual e incesto. A jovem se pronunciou e disse que nunca foi vítima de abuso por parte do genitor.

ANÚNCIO

GENTE? Pastor Lucinho Barreto confessa que já deu um beijo em sua filha para ser o primeiro, antes do namorado e revela que cantava a mesma:



“Que mulherão! Ai se eu te pego!”



pic.twitter.com/nrd6zuMm8o — POPTime (@siteptbr) May 2, 2024

As falas do pastor durante o culto em questão foram disponibilizadas pela igreja, em seu canal no YouTube, no último dia 15 de abril. Porém, só agora o trecho viralizou e gerou muita repercussão nas redes sociais. Barreto falava sobre criação dos filhos quando disparou:

“Peguei minha filha um dia e falei que amava ela. Falava: ‘Nossa, que mulherão. Ai se eu te pego’. Ela falava: ‘Credo, pai, você já é da mamãe’. Daí dava beijo nela”, contou o pastor. “Um dia, ela distraiu e eu dei um beijo na boca dela. Ela disse ‘Que isso, pai?’ Eu falei assim: ‘Porque quando encontrar seu namorado, vou falar: você é o segundo. Eu já beijei’”, disse ele.

A plateia que assistia aplaudiu muito, enquanto o pastor ressaltou que tem uma “relação muito forte” com a filha. “[Ela] me ama. Quem me ouve falar uma coisa dessa pensa besteira. Quem tem mente suja pensa coisa suja. Mas quem sabe de pureza, sabe do que estou falando aqui”, ressaltou Barreto.

A reportagem não encontrou o pastor para comentar o assunto. Já a filha dele, Emily Barreto, se pronunciou em postagem nas redes sociais e negou ter sofrido qualquer tipo de abuso por parte do genitor. A jovem afirma que “tiraram a fala totalmente de contexto”.

“Meu pai nunca me beijou de língua, nunca fez nada comigo. Ele sempre me deu um bom exemplo de uma figura paterna maravilhosa porque eu sempre podia contar para ele as minhas decepções amorosas e ele sempre me ajudou”, ressaltou ela (assista abaixo).

Repercussão negativa

O vídeo que mostra as falas do pastor causou indignação nas redes sociais, pois internautas entendem que elas podem incitar violência sexual e incesto. A atriz Solange Couto se pronunciou sobre o caso e se disse chocada com a postura de Barreto.

“Estou passada com um vídeo que vi na internet, um homem que se diz pastor falando que ele beija a boca da filha, que ele olha a filha dizendo que ela está um mulherão e que, quando arrumar namorado, vai falar: ‘Aí, você é o segundo porque já beijei a boca dessa menina’. É isso mesmo? É isso que a gente tem que ver um pai, uma criatura que diz que leva a palavra de fé e o evangelho para as pessoas?”, diz a atriz.

“Tão grave quanto o que ele fez, segundo ele próprio, é a gargalhada que ressoa quando ele confessa esse ato ABUSIVO e INCESTUOSO”, escreveu uma internauta na publicação da atriz. “Meu estômago embrulhou. E ainda tem quem bata palma”, ressaltou outra seguidora.

O assunto também repercutiu negativamente entre os usuários do X (antigo Twitter). Veja algumas postagens abaixo:

Pastor afirma ter beijado sua filha na boca!!!



Ao final da fala do Pastor Lucinho Barreto, a platéia ri e aplaude.



Eu não achei graça nenhuma!



Estamos tomando as providências cabíveis.



Qual a sua opinião sobre isso? pic.twitter.com/E0st2cInXI — Delegado Matheus Laiola (@MatheusLaiola) May 2, 2024

É recorrente. O pastor Lucinho Barreto usou a carta do "tirado de contexto" como se qualquer contexto justificasse a frase ("Que mulherão! Ai se eu te pego!") dita para a própria filha.



O "tirado de contexto" foi o argumento usado por André Valadão, também da Igreja Batista da… — Andrade (@AndradeRNegro2) May 3, 2024

Pastor Lucinho Barreto.

Não seio que é mais aterrador, a história em si ou a horda batendo palmas e dando risadas....

(Mentalidade machista é asquerosa ao extremo, nojo) pic.twitter.com/doNfbox2Em — Tati @EX (@Taticru79846829) May 3, 2024