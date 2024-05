Sobe o número de vítimas das enchentes no RS; previsão para região é de mais chuvas até domingo

O último boletim divulgado pela Defesa Civil do estado do Rio de Janeiro mostra que já chega a 32 o número de mortos em função das chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde a última segunda-feira. Pelo menos 60 pessoas estão desaparecidas.

O governo local decretou estado de calamidade e o governador Eduardo Leite (PSDB) classificou a situação como “o maior desastre” que o estado já enfrentou.

🚨Rio Grande do Sul



A situação é caótica, triste e desesperadora para os moradores do Rio Grande Sul, os temporais continuam a gerar destruição em cerca de um a cada três municípios deixando 29 mortos, 60 desaparecidos, 36 feridos, centenas ilhados e milhares de desabrigados -… pic.twitter.com/gEOFgJ4uWD — Karina Michelin (@karinamichelin) May 3, 2024

De acordo com a Defesa Civil, praticamente todas as bacias hidrográficas do estado estão sobre risco de transbordamento, diferente da cheia de 2023, que atingiu apenas algumas regiões do Rio Grande do Sul.

“Não é só pra quem está à margem do Rio Jacuí, à margem do Rio Taquari, enfim. Outros rios, arroios e canais também sofrem essa essa interferência e é importante tomar cuidado nessas diversas localidades”, diz o governador.

32 mortos, 60 desaparecidos, 154 municípios atingidos, volumes entre 300mm a 700mm em uma semana de chuvas torrenciais, este é o drama vivenciado no Rio Grande do Sul. E, para piorar: VEM MAIS CHUVA 😞. pic.twitter.com/N25JUiwQA8 — ᒪᕮⅤϒ (@LevySallahK) May 3, 2024

MAIS CHUVA

Enquanto governos de vários estados encaminham equipes de resgate para ajudar no RS, a previsão para os próximos dias na região é de mais chuva, com tendência a tempestades em várias regiões, pelo menos até domingo, de acordo com dados dos mapas do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Rio Grande do Sul em estado de calamidade, esta cena hoje acabou comigo. pic.twitter.com/UsDmBnWYRg — Janaina Beneduzi (@jana_beneduzi) May 2, 2024

Até o final desta sexta-feira, o risco é considerado extremo, com possibilidade de acúmulo de até 200 mm de chuva em alguns pontos, rajadas de vento de até 100 km/h e risco de transbordamento de rios e deslizamentos.

BALANÇO DA DEFESA CIVIL

Além dos 32 mortos e sessenta desaparecidos, a Defesa Civil do RS registrou que 14,8 mil tiveram que abandonar suas casas, sendo 4.645 levadas para abrigos e 10.242 desalojadas. Até agora 154 municípios foram afetados pelas chuvas, enchentes e deslizamentos.