Caso Madeleine McCann: 17 anos após sumiço, pais dizem que ainda dói muito. “Viver no limbo é muito perturbador”

O mais famoso e insolúvel caso de desaparecimento de uma criança completa 17 anos sem a menor chance de chegar a um desfecho.

Madeleine McCann tinha 3 anos em 2007 quando desapareceu de uma pousada onde passava as férias com os pais, em Praia da Luz, Portugal. Ela foi deixada dormindo ao lado dos irmãos no quarto onde a família estava hospedada enquanto os pais foram encontrar amigos em um restaurante próximo. Ao retornarem, não a encontraram mais no quarto.

“Há 17 anos Madeleine nos foi tirada. É difícil dizer esse número sem balançar a cabeça em descrença. Embora tenhamos sorte em muitos aspectos e possamos viver uma vida relativamente normal e agradável agora, ‘viver no limbo’ ainda é muito perturbador. E a ausência ainda dói”, escreveram Kate e Gerry McCann no perfil Find Madeleine, criado para ajudar nas buscas da filha.

Kate e Gerry agradeceu o apoio do público durante todos esses anos, o que já teria custado aos cofres públicos ingleses mais de R$ 1,2 milhão e anos de trabalho de investigadores da Scotland Yard.

SUSPEITO

De acordo com a Scotland Yard, o principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann é um alemão conhecido como Christian B, que já enfrenta acusações por crimes sexuais cometidos entre 2000 e 2017.

A polícia sabe inclusive que ele viveu por vários anos em Portugal, na região da Praia da Luz, de onde desapareceu a pequena Madeleine, inclusive na mesma época. Atualmente, ele cumpre pena de sete anos pelo estupro de uma idosa, em 2005, e enfrenta julgamento por outros casos.

Apesar da suspeita, a polícia não possui uma prova contundente que o ligue a esse crime.