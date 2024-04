Finalmente! Após uma longa espera, estas quatro séries da Netflix vão estrear novas temporadas

Estas são as novas temporadas que chegarão à plataforma

Estes têm sido dias cheios de emoções, pois as principais plataformas de streaming definiram datas de retorno para a maioria de suas séries, muitas das quais os fãs esperaram por anos.

Foi o co-CEO, Ted Sarandos, quem adiantou as datas de lançamento das novas temporadas de 4 séries de sucesso na plataforma que estrearão nos últimos seis meses do ano.

Estas são as séries da Netflix que irão estrear novas temporadas

Cobra Kai

Essas são as novas temporadas que chegarão na plataforma Netflix (Netflix)

A série que retoma a icônica saga cinematográfica de 'Karate Kid' e a leva a novas alturas tem tido uma grande resposta por parte dos fãs na plataforma. A trama se centra nos personagens de Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, que agora são adultos e lidam com suas próprias lutas pessoais e profissionais. A rivalidade entre eles é reacendida quando Johnny reabre o dojo Cobra Kai e começa a treinar uma nova geração de estudantes. A série explora temas de redenção, crescimento pessoal e os desafios da paternidade, ao mesmo tempo em que aborda o karatê e o mundo adolescente.

O co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, anunciou que a 6ª temporada de ‘Cobra Kai’ será lançada na segunda metade de 2024.

‘Round 6’

Essas são as novas temporadas que chegarão na plataforma Netflix (Netflix)

A série sul-coreana deixou uma marca indelével na plataforma com seu conceito único e emocionante, gerando conversas sobre a natureza humana, competição e moralidade. Já se passou muito tempo desde que terminou e, em meio à incerteza, a Netflix finalmente revelou que os fãs não terão que esperar muito mais pela segunda temporada. Embora uma data específica ainda não tenha sido anunciada, a Netflix revelou que ela chegará à plataforma durante a segunda metade de 2024.

Muitos detalhes sobre a segunda temporada ainda são escassos, embora a estrela principal Lee Jung-jae já tenha adiantado que o criador Hwang Dong-hyuk estava preparando uma "grande história".

Por outro lado, também foi anunciado que o spin-off no formato de reality show, ‘Round 6: o desafio’, recebeu luz verde para uma nova temporada.

‘O Agente Noturno’

Essas são as novas temporadas que chegarão na plataforma Netflix (Netflix)

Uma das séries mais importantes da Netflix de 2023 foi ‘O Agente Noturno’. Baseada no romance de Matthew Quirk, é estrelada por Gabriel Basso como Peter Sutherland, um agente do FBI que recebe uma ligação misteriosa uma noite enquanto trabalha como operador de telefonia. A ligação leva Peter por um caminho perigoso enquanto ele luta para descobrir uma conspiração que envolve um infiltrado na Casa Branca.

Criada por Shawn Ryan, um veterano da televisão que também desenvolveu 'The Shield' e 'S.W.A.T.', a série tem mantido todos viciados, aguardando uma segunda temporada. A continuação está prevista para chegar à Netflix no final deste ano, pois ainda está em produção.

‘Emily em Paris’

Ótimas notícias para os fãs desta série de sucesso, pois finalmente foi anunciado que a quarta temporada chegará à plataforma no final deste ano. 'Emily em Paris' tornou-se uma das comédias mais populares nos últimos anos ao seguir a história de Emily Cooper (interpretada por Lilly Collins), uma jovem executiva de marketing americana que é repentinamente transferida para Paris para trabalhar em uma empresa de luxo.

O final da temporada 3 deixou os fãs na ponta do sofá com uma série de momentos dramáticos de suspense, incluindo uma reviravolta importante em uma gravidez e emaranhados românticos entre os personagens. À medida que as especulações sobre a próxima temporada aumentam, o criador Darren Star insinuou que revelações importantes estão por vir.