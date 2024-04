Psicóloga é achada morta em casa com marcas de violência; ela aparece em vídeo recebendo suspeito

Psicóloga Fabiana Maia Veras, de 42 anos, recebeu suspeito momentos antes de ser assassinada, em Assú, no Rio Grande do Norte

A Polícia Civil investiga o assassinato da psicóloga Fabiana Maia Veras, de 42 anos, que foi encontrada dentro de casa amarrada, amordaçada e cheia de cortes, na cidade de Assú, no Rio Grande do Norte. A profissional também costumava fazer atendimentos no local e apareceu em imagens de câmeras de segurança recebendo o suspeito (assista abaixo). O homem, de 41 anos, que é servidor do Tribunal de Justiça do estado, foi preso.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte confirmou que foi preso em Natal o homem suspeito de matar a psicóloga Fabiana Maia Veras, de 42 anos, na tarde de terça-feira (23), em Assú. pic.twitter.com/ThQQTXCXH3 — 98 FM Natal (@98FMNatal) April 24, 2024

A vítima foi encontrada sem vida na noite da última terça-feira (23), no bairro Dom Elizeu. Câmeras de segurança registraram quando ela recebeu o suspeito, por volta das 16h30 daquele dia. O homem chegou ao local encapuzado, usando máscara e luvas cirúrgicas. Ele também segurava uma maleta.

As imagens mostram que ela abriu a porta para ele, eles conversaram brevemente e logo entraram no imóvel. Não é possível ver o que aconteceu em seguida, mas, 15 minutos depois, o suspeito deixou o local.

A Polícia Civil passou a investigar o caso e identificou o homem, que foi preso na quarta-feira (24), quando chegava a uma casa, em Natal. Dentro do carro dele, os policiais e peritos do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) encontraram uma bolsa com três facas, duas soqueiras e uma pistola com sangue.

Além disso, na residência do suspeito, foi apreendido um celular destruído. A perícia descobriu, por meio do código de identificação, que o aparelho pertencia à vítima. Os demais itens ainda são analisados.

Na delegacia, os policiais confirmaram que o suspeito é servidor Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A polícia acredita que Fabiana conhecia o homem, pois era amiga de uma ex-companheira dele.

“Ela se espantou em relação à vestimenta, mas atendeu, levou ele, e depois a gente teve a imagem dele saindo com a mão cheia de sangue. E, com as imagens, a gente ficou sabendo do veículo que transportou ele”, afirmou o delegado Valério Kurten, responsável pelas investigações, em entrevista ao G1.

O suspeito teria contratado um carro de aplicativo para o levar de Natal até Assú, dizendo que tinha uma consulta com a psicóloga. O motorista que fez o transporte disse que recebeu R$ 500 pela viagem, mas negou qualquer envolvimento com o crime. Após ser ouvido, ele foi liberado.

O nome do suspeito não foi revelado, assim, não foi possível localizar a defesa dele até a publicação desta reportagem.