Passagem de frente fria aumenta umidade e pode trazer chuva para São Paulo nesta quinta-feira

O paulistano que estava sofrendo com a intensa onda de calor que atingiu quase todo o estado de São Paulo deve ter um refresco nos próximos dias, com a passagem de uma frente fria que vai diminuir o calor e o ar seco.

Nos últimos dias, a onda de calor baixou a umidade em quase todas as capitais do país, mas em São Paulo chegou a 26% na terça-feira e no domingo passado. O ar seco também dificulta a dispersão da poluição no ar na Capital.

A frente fria chegou ao litoral paulista nesta quarta-feira, aumentando a umidade na Grande São Paulo e aumentando o vento marítimo, que ajuda a dispersar a poluição. De acordo com a Climatempo, o aumento da umidade pode trazer alguma chuva na região metropolitana nesta quinta-feira, com aumento da nebulosidade.

Mas quem aposta numa mudança de tempo para o final de semana pode tirar o cavalinho da chuva. A frente fria segue nesta quinta para o Rio de Janeiro e Espírito Santo e o ar seco e o calor voltam com força.

Nesta sexta-feira e no final de semana o ar seco volta a predominar em todo o estado, com previsão de muito calor e temperaturas acima dos 30º C na cidade de São Paulo. A umidade volta a despencar nos próximos dias novamente, levando risco à saúde da população.

De acordo com o Climatempo, uma nova frente fria deve chegar ao litoral paulista no domingo, trazendo mais umidade e possibilidade de chuva na Baixada Santista, mas a temperatura vai continuar alta e o sol brilhando forte durante todo o final de semana.