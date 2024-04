Apostadores de Jundiaí e Rio Claro levam prêmio da Lotofácil desta quarta-feira

Quatro apostas dividiram o prêmio desta quarta-feira da Lotofácil, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal, e duas delas são do estado de São Paulo, uma da cidade de Jundiaí e outra da cidade de Rio Claro.

Os outros dois apostadores que dividiram o prêmio são de Salvador, na Bahia, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e cada um deles vai levar para casa R$ 873.992,69.

Os números sorteados foram:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 14, 17, 18, 21, 24, 25

Na segunda e terceira faixa de premiação, 347 apostas acertaram 14 números e levaram para casa R$ 1.703,43 cada e 12.476 apostas acertaram 13 números e cada uma delas ganhou R$ 30.

SORTEIO DE HOJE

A loteria retorna com seu sorteio nesta quinta-feira e pode pagar a quem acertar as 15 dezenas um prêmio de R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

O sorteio será realizado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quina acumulou e paga R$ 11 milhões

A Quina não teve ganhadores no sorteio desta quarta-feira e retorna hoje com prêmio estimado em R$ 11 milhões, de acordo com a Caixa.

Os números sorteados ontem foram:

04, 24, 34, 39, 55