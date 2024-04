Quina acumulada em R$ 51 milhões sai para apostador de Curitiba

Um único apostador da cidade de Curitiba, no Paraná, foi o grande ganhador da Quina nesta terça-feira, cujo prêmio estava acumulado e valia R$ 51 milhões, de acordo com informações da Caixa.

Os números sorteados para a Quina foram:

24, 25, 32, 68, 71

Também foram premiados os apostadores que acertaram quatro números, foram no total 122 apostas e cada uma delas levou R$ 10.824,76. Na faixa dos três acertos, 11.444 apostas ganharam prêmios individuais de R$ 109,90.

NOVO SORTEIO

Sorteio da Quina retorna nesta quarta-feira, a partir das 20h, com prêmio estimado em R$ 700 mil. Aposta simples custa R$ 2,50 e pode ser feita até 19h pelo aplicativo da Caixa ou nas casas lotéricas.

Lotofácil acumulou

Não teve acertadores na faixa principal de premiação da Lotofácil no sorteio desta terça-feira e o prêmio acumulou para o sorteio de hoje. Quem acertar as quinze dezenas no sorteio desta noite pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 3,7 milhões.

Os números sorteados nesta quarta-feira foram:

01, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23