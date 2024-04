São Paulo e outros estados enfrentam quarta onda de calor

A região central e oeste do estado de São Paulo enfrenta nos próximos dias uma nova onda de calor intenso que deve fazer os termômetros ultrapassarem a casa dos 35º C, de acordo com dados da Climatempo. O calor intenso deve atingir também o noroeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro e sul de Goiás.

Segundo os meteorologistas, o fenômeno ocorre por uma área de alta pressão que age como uma barreira para o ar quente e seco na parte média da atmosfera e uma das suas características é intensificar o trânsito do ar superior para baixo, inibindo a formação de nuvens de chuva e aumentando o calor.

Apesar de estarmos no outono, não há no momento, segundo os especialistas, uma frente fria com força suficiente para provocar uma mudança drástica que altere a parede de ar quente que domina grande parte do país.

Recomendados

Essa é a quarta onda de calor que o país enfrenta e deve durar até a próxima semana, mas não terá uma atuação tão forte na cidade de São Paulo como no oeste do estado, onde a previsão é de temperaturas acima de 5º C das médias registradas. Na capital, a previsão é de 3º a 5º acima da média.

Entretanto, de acordo com a Climatempo, a predominância do ar seco deve fazer com que o paulistano enfrente dias com grande amplitude térmica, o que significa que as madrugadas devem ser bem mais frios do que os dias. Em alguns locais, essa amplitude pode chegar a 20º C de diferença.