‘Ritual de magia’: filho confessa que matou a mãe e decepou a mão dela para sacar dinheiro em banco

A Polícia Civil investiga a morte de Sandra Maria dos Santos Carvalho, de 58 anos, encontrada com marcas de facadas no quintal da casa em que morava, em Salvador, na Bahia. O filho dela, José Natan dos Santos Carvalho, de 21 anos, foi preso e confessou à polícia que cometeu o crime durante um “ritual de magia”. O rapaz disse, ainda, que decepou uma das mãos da vítima para fazer saques em um caixa eletrônico.

O corpo da vítima foi encontrado último sábado (20), no bairro de Valéria, em uma região conhecida como “Boca da Mata de Valéria”. Uma prima da vítima desconfiou depois que o filho dela apareceu pedindo dinheiro para uma viagem. Ao ser questionado sobre sua genitora, ele não soube dizer onde ela estava.

Assim, a prima foi até a casa da família, onde achou Sandra Maria morta. A polícia diz que ela estava em “estado de gigantismo” em função do avançado estado de decomposição, apresentava marcas de facadas e estava sem uma das mãos. A vítima foi encaminhada para necropsia no Instituto Médico Legal (IML), que deve determinar as causas e a data em que a morte ocorreu.

Recomendados

O filho de Sandra foi preso em flagrante e confessou o crime. Na delegacia, o rapaz disse que matou a mãe durante um “ritual de magia”, pois queria se vingar dela. Ele não deu detalhes sobre o motivo do desentendimento entre eles. Depois do assassinato, disse que decepou a mão dela para retirar dinheiro da conta bancária da vítima. Porém, não há informações se o rapaz chegou a ir até um banco com o membro.

O caso segue sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que encontrou a faca usada no crime e encaminhou o material para perícia.

Prisão preventiva

José Natan passou por audiência de custódia na segunda-feira (22), quando teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, sem tempo determinado. Na decisão, o juiz Florencio Rocha de Araújo destacou a gravidade do crime.

“O flagranteado confessou a prática do crime, tendo aduzido que matou sua genitora durante a prática de um ritual de magia negra (...) Disse que fez um corte no pescoço da vítima, utilizando-se de uma faca, e depois decepou a mão da ofendida, para que pudesse pegar dinheiro no banco”, ressaltou o magistrado.

O juiz também determinou medidas preventivas de contenção em uma eventual crise psíquica. O acusado deverá receber atendimento na Rede de Atenção à Saúde (RAS) e Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

A defesa do rapaz não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.