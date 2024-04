Resultado da Lotofácil 3086: veja os números sorteados nesta terça-feira

Apostadores que gostam de tentar a sorte na Lotofácil podem levar para casa nesta terça-feira um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil desta terça-feira são:

01, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23

Os sortudos ganhadores do prêmio da Lotofácil sorteado nesta segunda-feira são do Paraná, de acordo com a Caixa Econômica Federal, mais precisamente da cidade de Curitiba. Eles vão dividir o prêmio da loteria e cada um vai embolsar a quantia de R$ 2.066.363,54.

Na faixa dos 14 acertos, 398 apostas vão levar para casa R$ 1.764,39; também foram premiados os apostadores que acertaram 13 números, cada um com R$ 30,00.

Quina sorteia hoje R$ 50 milhões

O concurso 6423 da Quina sorteia nesta terça-feira um prêmio acumulado estimado em R$ 50 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira os números da Quina nesta terça-feira (23):