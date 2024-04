Mega-Sena: hoje tem sorteio do concurso 2716; veja os números sorteados

Quem tiver a sorte do seu lado e acertar as seis dezenas da Mega-Sena desta terça-feira (23) pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 2,5 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

As seis dezenas sorteadas para o concurso 2716 da Mega-Sena são:

05, 20, 27, 28, 48, 49

ÚLTIMO MILIONÁRIO FOI DO RJ

O último sorteio da Mega foi realizado no sábado, quando um apostador do Rio de Janeiro embolsou um prêmio de R$ 102.128.925,42. Na segunda faixa de premiação, das cinco apostas, cento e quarenta e cinco apostas faturaram, cada uma, R$ 40.570,78.

Recomendados

Timemania sorteia R$ 400 mil

Hoje em ainda sorteio da Timemania, cujo prêmio para quem acertar as sete dezenas está em R$ 400 mil, de acordo com a Caixa.

Os números da Timemania desta terça-feira são:

35, 40, 43, 53, 60, 68, 77

Time do Coração: 32 (Cruzeiro-MG)