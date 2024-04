Apostadores do Paraná faturam prêmio da Lotofácil nesta segunda-feira

Os sortudos ganhadores do prêmio da Lotofácil sorteado nesta segunda-feira são do Paraná, de acordo com a Caixa Econômica Federal, mais precisamente da cidade de Curitiba. Eles vão dividir o prêmio da loteria e cada um vai embolsar a quantia de R$ 2.066.363,54.

Os números sorteados foram:

02, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 25

Na faixa dos 14 acertos, 398 apostas vão levar para casa R$ 1.764,39; também foram premiados os apostadores que acertaram 13 números, cada um com R$ 30,00.

A loteria retoma hoje, às 20h, seu sorteio diário com um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3 e pode ser feita em qualquer casa lotérica até 19h ou ainda pelo aplicativo da Caixa.

Sem ganhadores, Quina retorna com prêmio de R$ 50 milhões

Apostadores da Quina têm nesta terça-feira a oportunidade de levar para casa uma bolada estimada em R$ 50 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

No sorteio de ontem, ninguém acertou a faixa principal de premiação e o valor acumulou. Os números sorteados foram:

31, 38, 41, 70, 79