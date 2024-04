VÍDEO: Avião de pequeno porte pousa no meio de rodovia após sofrer pane, no interior de São Paulo

Avião de pequeno porte fez pouso forçado no meio da SP-340, no interior de são Paulo (Reprodução/ X (Twitter))

Um vídeo gravado por um motorista mostra o momento em que um avião de pequeno porte fez um pouso forçado no meio da Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, na tarde de domingo (21). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a aeronave sofreu uma pane no motor. Ninguém ficou ferido.

VÍDEO mostra avião fazendo pouso forçado em rodovia após pane no interior de SP



Aeronave Pitts Experimental teria sofrido uma falha no motor na tarde deste domingo (21), segundo a Polícia Rodoviária. Ninguém se feriu. pic.twitter.com/svLiigxcfy — Não FOI ACIDENTE (@OficialNFA) April 21, 2024

As imagens mostram quando o avião, modelo Pitts Experimental, sem marca e matrícula, pousou no meio da pista, na altura do Km 230, por volta das 13h. Naquele momento o fluxo de veículos era baixo e nenhum chegou a ficar perto da aeronave.

Segundo a PRF, o avião colidiu contra uma placa de sinalização quando se dirigiu para o acostamento da rodovia, mas o piloto saiu ileso.

O acostamento do trecho ficou interditado por 1h27 para a realização de perícia, segundo a Renovias, concessionária que administra a estrada. Um guincho compareceu ao local e levou a aeronave para um aeroclube da cidade.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que notificou os investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) sobre o pouso forçado da “aeronave experimental, sem marca e matrícula”.

O órgão ressaltou que dados relativos ao acontecimento já foram coletados e analisados pelos investigadores.