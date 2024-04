Quase uma semana depois, fenômeno ‘tio Paulo’ segue gerando memes e piadas nas redes sociais

O caso de Paulo Roberto Braga, de 68 anos, que foi levado sem vida a um banco em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, segue gerando muita repercussão quase uma semana depois. Nas redes sociais, memes e piadas sobre o assunto continuam em alta (veja abaixo no texto). Muita gente reproduz a cena protagonizada pelo idoso e por Erika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, que foi presa ao tentar fazer um empréstimo em nome do homem.

O caso aconteceu na tarde do último dia 16. As imagens, gravadas por funcionários da agência, mostram Braga dentro do banco, sentado em uma cadeira de rodas, visivelmente desacordado. Erika segurava a mão do idoso e pedia para que ele assinasse um documento, da mesma forma que constava em seu RG. Em um determinado momento, a cabeça dele cai para trás e ela levanta para frente.

Apesar das tentativas dela de que o idoso segurasse uma caneta para assinar o documento, ele não reagiu. “Tio Paulo, está ouvindo? O senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor, tem que ser o senhor. O que eu posso fazer, eu faço”, disse Érika no vídeo. “Assina para não me dar mais dor de cabeça, eu não aguento mais.”

Na sequência, ela pergunta para as funcionárias do banco se alguma delas viu o “tio” segurar a porta do banco, dizendo que ele tinha sim forças para fazer a assinatura. Porém, as atendentes dizem não ter visto e uma delas afirma: “Ele não está bem não”.

Mulher leva idoso morto para sacar empréstimo em banco no RJ



➡️ Na gravação, ela chama o homem de tio e pede que ele assine um documento. A mulher foi levada à delegacia, onde presta esclarecimentos sobre o caso pic.twitter.com/Qf9YJeml5c — UOL Notícias (@UOLNoticias) April 17, 2024

Depois disso o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e o médico constatou que o idoso já estava morto. Por conta das mudanças de coloração que surgem na pele, o profissional estimou que a morte tenha ocorrido pelo menos duas horas antes.

Erika, que foi indiciada por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver, segue cumprindo prisão preventiva, sem prazo determinado. Ela e sua defesa alegam que a morte ocorreu quando o idoso estava no banco.

Porém, o delegado Fábio Souza, que investiga o caso, afirma que Erika sabia que o idoso tinha “pouco tempo” de vida e, por isso, foi ao banco naquela ocasião.

“Ela foi com o tio ao banco porque percebeu que ele estava no seu último momento de vida, e tentou, antes que ele morresse, retirar esse dinheiro. Só que, antes de chegar ao banco, ele veio a óbito. Ainda assim, ela viu a possibilidade de fazer o saque desse dinheiro, porque era a última chance que ela tinha de tirar esse dinheiro”, ressaltou o delegado, em entrevista ao programa “Fantástico”, da TV Globo.

Memes e piadas

Logo após o vídeo que mostra o idoso morto no banco viralizar, as redes sociais começaram a ser tomadas por piadas e memes. Muitos internautas se mostravam chocados com o caso e diziam que as montagens e encenações eram uma falta de respeito com o falecido. Já outros riam e diziam que a cena parecia coisa de cinema e não vida real.

Apesar da polêmica, o fato é que os memes continuam surgindo e seguem como um dos principais temas comentados nos últimos dias.

Confira alguns abaixo:

tio paulo o senhor precisa assinar pic.twitter.com/TGOjbsmEQR — jaquelone (@adelegitima) April 22, 2024

Abriram até um canal de pegadinhas no nome do Tio Paulo pic.twitter.com/FDBeBJmqnG — ❌Gordao Ucrania (@Xgordaoucrania) April 17, 2024

Caraca, o tio Paulo já tá no GTA...pic.twitter.com/ol7KvNgY8l — MSP-Brasil (@mspbra) April 19, 2024

Eu não sou o Tio Paulo 🤡 quem é? pic.twitter.com/TfkmF8lUfM — Amin Khader (@aminkhader) April 20, 2024

Slk tio paulo estourou fih pic.twitter.com/Mk8bX9PrHJ — Twitch.tv/Evelynn_braus (@evelynn_braus) April 21, 2024

tio paulo: eu nn vou assinar essa porqueira nem morto!



a sobrinha: pic.twitter.com/mgmSlzboIl — Bianca Gomes (@biancansada) April 17, 2024

A gente aqui do Twitter chegando no inferno por compartilhar memes e dar risadas sobre o Tio Paulo pic.twitter.com/WT2kiBvzYH — rd™ (@Rudriguo) April 17, 2024

assina, tio paulo pic.twitter.com/EISilqIZ5D — William De Lucca (@delucca) April 17, 2024

Nenhum meme sobre o Tio Paulo vai barrar isso aqui.

Está zerada a brincadeira pic.twitter.com/3uU6HC1Hox — Pedro Machado (@pegoncalves) April 18, 2024

FIZERAM UM GOSPEL DO TIO PAULO pic.twitter.com/rRAFsxxId2 — Suculência manicomial (@doodriann) April 18, 2024

rindo de absolutamente todos os memes do tio paulo pic.twitter.com/NdwH15FkNN — cowboy montenegro (@saamtng) April 17, 2024

Aperta tio Paulo pic.twitter.com/oZknxo4CYe — Pedro Esteves (@gopedrogo) April 19, 2024

a moça do banco assim pro tio paulo pic.twitter.com/DHSJAypDpb — math (@matheuspedroh) April 17, 2024

tio Paulo assina 🗣️🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/sNJLjCEbZt — SAMUEL BARBOZA 🐆 (@SamuelBarbooza) April 17, 2024