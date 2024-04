Médico é achado morto com as mãos amarradas e corda no pescoço em SP; vídeo mostra suspeitos

Médico Aurélio Tadeu de Abreu, de 48 anos, foi achado morto com as mãos amarradas e corda no pescoço, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil investiga a morte do médico Aurélio Tadeu de Abreu, de 48 anos, que foi achado com as mãos amarradas e uma corda no pescoço dentro da casa em que morava, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Câmeras de segurança registraram a movimentação dos suspeitos deixando a residência (assista abaixo). Segundo a investigação, eles roubaram e mataram a vítima.

Veja as imagens exibidas pelo jornal “SBT News”:

O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (19), na Rua Agostinho César Bassoli, no bairro Rudge Ramos. As imagens mostram quando três pessoas deixam a casa do médico, sendo que duas saem caminhando pela rua e uma terceira dirigindo o carro da vítima.

Recomendados

Vizinhos estranharam ao ver o portão da casa aberto e acionaram a polícia. Lá dentro, os agentes já encontraram o médico sem vida, deitado no chão da sala. Ele estava sem camisa, com as mãos amarradas nas costas e uma corda ao redor do pescoço. O corpo foi encaminhado para necropsia, que deve atestar as causas da morte.

Horas depois do corpo ser achado, policiais militares encontraram Diego Marques, de 29 anos, circulando com um carro que levou os suspeitos ao local do crime. Na delegacia, ele confessou a participação e indicou onde estava o veículo do médico.

“O indiciado confessou ter praticado o roubo seguido de morte e mostrou o local onde havia descartado o veículo roubado. Com ele foram apreendidos dois celulares, cinco pneus e algumas roupas”, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

A polícia identificou os outros dois suspeitos e pediu a prisão temporária deles. Assim, Carolina Bival de Medeiros Araújo, de 30 anos, acabou sendo detida. Já o terceiro ainda é procurado.

Na delegacia, a mulher confessou que era paciente do médico e fazia procedimentos estéticos com ele.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. As defesas dos presos não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Aurélio Tadeu de Abreu era médico e fisiculturista. Em 2020, chegou a se candidatar a vereador, mas não foi eleito.