Apostador do Rio de Janeiro faturou R$ 100 milhões da Mega-Sena

Apenas um apostador vai colocar as mãos na bolada sorteada ontem pela Mega-Sena. Um sortudo do Rio de Janeiro foi o único ganhador do concurso 2714, deste sábado, e vai levar para casa R$ 102.128.925,42.

Os números sorteados ontem foram:

07, 19, 25, 46, 50, 53

Cento e quarenta e cinco apostas acertaram a quina e cada uma ganhou R$ 40.570,78 e 8.367 acertaram a quadra, levando, cada uma, R$ 1.004,41.

A Mega volta a ser sorteada na terça-feira e deve pagar um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas.

A aposta simples custa R$ 5 e pode ser feita em qualquer casa lotérica ou diretamente pelo aplicativo da Caixa.

O sorteio é sempre realizado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real nos canais da Caixa no Youtube e Facebook.