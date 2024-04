Caso Tio Paulo: sobrinha é agredida na cadeia e tem que ir para o ‘seguro’

Erika de Souza Vieira Nunes, sobrinha de Erika de Souza Vieira Nunes, de 68 anos, o Tio Paulo, foi presa por “tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver” após a polícia descobrir que o idoso que a acompanhava em cadeira de rodas para sacar um empréstimo em um banco e, Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, estava morto.

Desde então a defesa de Érika tenta provar que Tio Paulo morreu dentro do banco e entrou com habeas corpus para tentar tirá-la da cadeia enquanto as investigações prosseguem. Neste sábado, a advogada de Erika disse que ela está sendo ameaçada e agredida por outras presas dentro do presídio de Benfica. “Erika sofreu represálias dentro da prisão. Ela me relatou que assim que ela chegou a Benfica, jogaram água e comida nela”, disse a advogada Ana Carla de Souza Corrêa. “Pedi o seguro [cela de isolamento], e ela está resguardada, graças a Deus”, afirmou.

Ana Carla fez a declaração durante o enterro de Tio Paulo, realizado neste sábado, no Cemitério de Campo Grande, e voltou a defender a soltura de sua cliente, que segundo ela só percebeu que Tio Paulo estava morto com a chegada do Samu.”Ela tem depressão, e acreditamos que isso aconteceu. Ela é sobrinha do Paulo, sempre conviveu com ele. Ela cuidava e ajudava no auxílio. Infelizmente, ele ficou debilitado com a última internação. Ela é cabeleireira e vivia dessa renda. Batemos na tecla de que ela precisa ser solta para cuidar da filha especial”, disse.

ENTENDA O CASO

Um vídeo feito por funcionários de um banco em Bangu, na zona oeste do Rio, mostra a sobrinha do Tio Paulo com ele em uma cadeira de rodas tentando liberar um empréstimo de R$ 17 mil. Nas imagens, Paulo não se move ou reage e em um determinado momento sua cabeça cai pra trás, deixando claro que ele não está consciente.

O SAMU é acionado e os paramédicos descobrem que Tio Paulo já estava morto, e pelos sinais do cadáver, há pelo menos duas horas. Os indícios levantados pelo IML também mostram que o idoso não morreu sentado, dificultando a defesa da sobrinha, que diz que ele morreu no local.

O caso segue sendo investigado e a polícia quer saber se Erika esteve em outros bancos na tentativa de conseguir empréstimo em nome do Tio Paulo.