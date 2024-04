Apostou na Lotofácil? Veja os números sorteados neste sábado

A Lotofácil deste sábado deve pagar ao apostador que acertar as quinze dezenas da loteria um prêmio de R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil deste sábado são:

01, 02, 04, 05, 09, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25

Sorteio de ontem

Duas apostas dividiram o prêmio da Lotofácil desta sexta-feira, uma de Umuarama, no Paraná, e outra de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Os sortudos que acertaram as quinze dezenas da loteria vão levar para casa, cada um, R$ 595.123,79.

Recomendados

Quina está acumulada e sorteia R$ 45,2 milhões

O sorteio da Quina deste sábado pode pagar a quem acertar as cinco dezenas da loteria um prêmio de R$ 45,2 milhões, de acordo com a Caixa.

Os números sorteados para a Quina são: