Memes sobre caso de idoso levado morto a banco no RJ tomam conta das redes sociais: “Tio Paulo”

Memes sobre o caso do idoso levado morto a um banco no RJ tomam conta das redes sociais (Reprodução/X (Twitter))

O caso de Paulo Roberto Braga, de 68 anos, que foi levado sem vida a uma agência bancária em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, repercutiu muito nas redes sociais. Muitos memes sobre o “Tio Paulo” recriam a cena, que viralizou na internet nos últimos dias (confira alguns deles abaixo). Erika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, que transportou o idoso em uma cadeira de rodas, foi presa ao tentar sacar um empréstimo em nome dele.

O caso aconteceu na tarde de terça-feira (16). Um vídeo, gravado por funcionários da agência, mostra Braga sentado em uma cadeira de rodas, visivelmente desacordado. Erika segurava a mão do idoso e pedia para que ele assinasse um documento, da mesma forma que constava em seu RG. Em um determinado momento, a cabeça dele cai para trás e ela levanta para frente (assista abaixo).

Quando o ser humano consegue se superar na frieza, na ganância, na desumanidade e na maldade, porque levar um idoso, já morto até ao banco, para assinar um empréstimo e depois roubá-lo, é crue, funestol! pic.twitter.com/Pjr4sJe79G — Cídya Mara🚩 (@arc_maiana) April 17, 2024

Apesar das tentativas dela de que o idoso segurasse uma caneta para assinar o documento, ele não reagiu. “Tio Paulo, está ouvindo? O senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor, tem que ser o senhor. O que eu posso fazer, eu faço”, disse Érika no vídeo. “Assina para não me dar mais dor de cabeça, eu não aguento mais.”

Na sequência, ela pergunta para as funcionárias do banco se alguma delas viu o “tio” segurar a porta do banco, dizendo que ele tinha sim forças para fazer a assinatura. Porém, as atendentes dizem não ter visto e uma delas afirma: “Ele não está bem não”.

Depois disso o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e o médico constatou que o idoso já estava morto. Por conta das mudanças de coloração que surgem na pele, o profissional estimou que a morte tenha ocorrido pelo menos duas horas antes.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que indiciou Erika por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver.

Apesar da versão da polícia, a mulher e sua defesa sustentam que a morte do idoso ocorreu exatamente no momento em que ele estava na agência bancária.

Memes tomam conta das redes

Apesar da gravidade dos fatos, o assunto repercutiu muito nas redes sociais e rendeu vários memes. Alguns internautas se diziam chocados com o caso, enquanto outros citaram várias situações engraçadas, já que a história não parece ser real.

Veja alguns deles abaixo:

assina ai tio paulo na moralzinha pic.twitter.com/zXvG2Dpf1y — ademir, imperador do badvibestão (@BadVibesMemes) April 18, 2024

Assina logo, tio Paulo. Se não eu te levo pra UPA.

pic.twitter.com/HKKJS6ce3m — Gabriel Gatti 🦋🚩🇮🇹 🇧🇷 (@Gattiaosta1) April 18, 2024

Tio Paulo não assina por nada kkkkkk pic.twitter.com/Vo5vSfmiDP — leo (@leozinhokys) April 18, 2024

eu percebo agora que o público do X é totalmente diferente do público do instagram, aqui todo mundo zuando o tio paulo e la estão militando dizendo que é falta de respeito pic.twitter.com/bBSBJsj0D7 — lanachella 🍒 (@blvdhoneymoon) April 18, 2024

cachorro do tio paulo pic.twitter.com/Oz4VaVupxm — Arthur André ◤✠◢ (@aandre_arthur) April 18, 2024

vazou reunião de Tio Paulo e seus amigos depois do empréstimo ter sido aceito👇🏼 pic.twitter.com/OLCx0TIkHj — henrique (@henriqsrv) April 18, 2024

tio paulo é visto em sua cadeira de rodas nova, após empréstimo ter sido aceito.



CONFIRA 👇🏼 pic.twitter.com/rgV6p7mlAs — henrique (@henriqsrv) April 18, 2024

ASSINA A CASTRAÇÃO TIO PAULO pic.twitter.com/oSFnTyJMf7 — guilermo (@gui_sfendrych) April 18, 2024

Que ódio não consigo parar de rir dos memes do tio Paulo meu Deus me perdoa meus pêsames tio Paulo pic.twitter.com/OIanRz6TxN — Emilly Vitoria (@emilly_vx) April 17, 2024

tio paulo o senhor precisa assinar pic.twitter.com/cSVWEitBE8 — Guto F (@gutof) April 16, 2024

ASSINA TIO PAULO ASSINAAAAA pic.twitter.com/yxx5A4AWca — Loren 🌌 (@lory_loren_) April 18, 2024

Indo levar o tio Paulo pra assinar kkk pic.twitter.com/BPsRBrcpBo — ISADORA PT FIZ O L ADORO!!! (@valdineica64798) April 18, 2024