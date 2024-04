Juntos ou divorciados? Dani Alves é flagrado passeando em Barcelona de mão dadas com Joana Sanz

Uma foto divulgada por uma revista de Barcelona joga luz ao status do relacionamento do ex-jogador Dani Alves com sua esposa, a modelo Joana Sanz, após meses de especulação sobre o suposto divórcio anunciado durante sua prisão.

Dani Alves obteve na Justiça o direito de aguardar em liberdade o julgamento dos recursos de sua condenação pelo estupro de uma jovem, em Barcelona. A decisão da Justiça, porém, causou grande indignação no país, já que ocorreu apenas duas semanas após ser condenado a quatro anos e meio de prisão e foi vista como um caso especial pelo fato de tratar-se de uma celebridade milionária. ‘’A justiça não é a mesma para ricos ou pobres’' foi uma das frases mais compartilhadas nas redes sociais.

Seja como for, desde que conseguiu deixar a prisão Dani Alves tem permanecido recluso em sua mansão, na região de Esplugues de Llobregat, nos arredores de Barcelona, e mesmo os fotógrafos que batem cartão em seu portão à espera de uma foto do jogador estranharam a ausência da modelo na residência durante essas semanas, o que reacendeu o debate sobre a separação do casal.

Para acabar com a especulação, Joana publicou uma foto onde aparecem apenas as mãos de duas pessoas, supostamente a dela e a de Daniel, dando o primeiro indício de que estariam ainda juntos.

Joana Sanz se habría reconciliado con Dani Alves. Instagram

Agora, recentemente, uma revista espanhola publicou uma foto do casal andando sorridente, de mãos dadas, pelas ruas de Barcelona. Segundo a revista ‘Diez Minutos’, o casal de ‘pombinhos’ foi visto deixando um famoso restaurante da cidade trocando carinhos em “uma atitude romântica”, o que está sendo interpretado como um sinal de que ambos decidiram retomar o relacionamento que tinham antes da prisão.