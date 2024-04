Resultado Lotofácil 3081: veja os números sorteados nesta quarta-feira

O prêmio desta quarta-feira para quem acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal para a Lotofácil é de R$ 1,7 milhão.

Veja os números sorteados para esta quarta-feira:

01, 02, 04, 05, 06, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25

Seis ganhadores ontem

O concurso 3080 desta terça-feira teve nada menos do que seis ganhadores. Dois deles são do estado de São Paulo, da Capital e de Itaquaquecetuba, na região metropolitana. Os outros quatros são de Serra, no Espírito Santo, Joinville, em Santa Catarina, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com dois ganhadores. Os seis ganhadores receberam prêmios individuais de R$ 777.874,55.

Recomendados

Quina paga R$ 38 milhões

O sorteio da Quina continua com prêmio acumulado e quem acertar as cinco dezenas nesta quarta-feira pode levar para casa nada menos do que R$ 38 milhões, de acordo com a Caixa.

Veja os números sorteados nesta quarta-feira:

16, 30, 49, 68, 70

Hoje tem também a Mais Milionária

A Mais Milionária tem um superprêmio para quem acertar as seis dezenas e os dois trevos da sorte nesta quarta-feira: R$ 173 milhões.

Veja os números da Mais Milionária:

03, 08, 25, 27, 41, 43

Trevos da Sorte: 5 e 2