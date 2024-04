Daniel Cravinho falou sobre dilema que enfrenta por seu crime. “Como fiz algo tão terrível sem ter sido forçado por ninguém?”

O jornalista Ulisses Campbell, do jornal O Globo, divulgou uma entrevista que fez com Daniel Cravinhos, namorado de Suzane von Richthofen, ambos autores do assassinato do casal Manfred e Marísia, em 2002, e nela ele fala dos motivos que o levaram a cometer um crime tão horrendo.

“Eu era tão idiota e imaturo na época que não tinha uma razão específica. Posso dizer que falhei não só com as vítimas, mas também com Andreas, com minha família e comigo mesmo. Se eu fosse homem e não um moleque, teria resolvido meus conflitos de outra forma.”

Daniel disse que não houve um motivo único, mas um conjunto de fatores que se associaram à imaturidade do casal. Ele também desqualificou a teoria de que os pais seriam contra o namoro deles e isso tenha sido o estopim do assassinato.

“As razões são um conjunto de fatores que incluem paixão, possessão, irresponsabilidade, impulsividade, descontrole, inconsequência, raiva, imaturidade e cegueira. Suzane mentiu, dizendo que o pai dela deu apenas um tapa em seu rosto. A verdade é que ela sofreu uma série de agressões em casa. Não estou justificando o crime, apenas relatando um fato que testemunhei para responder melhor à sua pergunta”, disse.

MANIPULADO?

Fora da cadeia desde 2016, após quase 15 anos cumprindo pena pelo crime, Daniel também fez questão de deixar claro que não foi manipulado por Suzane. “Depois de tanto tempo, não é mais possível sustentar essa ideia [de que fui manipulado]. Não vou minimizar o que fiz. Muito menos serei um canalha e jogarei a culpa toda para cima dela”.

Andreas von Richthofen ao lado da irmã, Suzane, no dia do enterro dos pais, Manfred e Marísia (Reprodução)

Recentemente, Daniel escreveu uma carta para Andreas, o irmão de Suzane, onde pede perdão por seus atos e revela o dilema moral que o consome desde o brutal assassinato dos pais de sua namorada. “Não sou oportunista para, nesse estágio da vida, tirar o meu corpo fora para diminuir as minhas responsabilidades. Meu maior dilema é justamente esse: como fiz algo tão terrível sem ter sido forçado por ninguém?”, finalizou.