Criança é baleada durante ação da PM em SP; vídeo mostra policiais recolhendo ‘objetos’ no chão

Um menino de 7 anos foi baleado no olho durante uma operação da Polícia Militar na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (17). A vítima, que foi atingida enquanto caminhava por uma rua com a babá, foi socorrida e tem quadro de saúde estável. Um vídeo exibido pela “GloboNews” mostra agentes recolhendo “objetos” no chão após a ocorrência (veja abaixo).

O caso aconteceu nesta manhã na Rua Ernest Renan. O menino ferido foi levado para a Assistência Médica Ambulatorial (AMA) Paraisópolis e, após o primeiro atendimento, foi transferido para o Hospital do Campo Limpo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele permanece internado no local em estado estável.

Testemunhas relataram que os policiais militares faziam um patrulhamento, quando criminosos atiraram. Os agentes revidaram e, no meio do tiroteio, a criança foi baleada.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) destacou que os PMs foram recebidos a tiros durante um patrulhamento na Viela Passarinho.

“Todas as circunstâncias dos fatos estão sendo apuradas para investigar a origem do ferimento da criança. Mais informações serão fornecidas ao término do boletim de ocorrência, que está sendo registrado no 89º DP”, destacou a pasta.

Tentativa de ‘fraude processual’

Após a ocorrência, moradores gravaram um vídeo que mostra PMs recolhendo “objetos” na rua onde houve o confronto. Para o ouvidor da Polícia de São Paulo, Cláudio Aparecido da Silva, o registro sinaliza uma “tentativa muito grave de fraude processual”. Ele ressaltou que vai pedir que a Corregedoria da PM apure o caso.

“[Eles parecem procurar ou recolher] estojos de projéteis de arma de fogo. A gente encara isso com muita gravidade. Isso sinaliza uma tentativa muito grave de fraude processual e, em razão disso, a gente está pedindo o imediato afastamento dos policiais envolvidos na ocorrência e pedindo que a Corregedoria avalie também o afastamento dos policiais que estavam envolvidos nessa tentativa de fraude processual”, disse Silva ao site G1.

A SSP-SP e a PM ainda não se pronunciaram a respeito do vídeo dos agentes recolhendo itens na comunidade.