Jovem morre após ser achado desacordado em piscina durante rave; família denuncia negligência

Ex-sargento do Exército e motorista de app Lucas Dantas do Nascimento, de 28 anos, morreu após ser achado desacordado em piscina durante rave, no RJ (Reprodução/Redes sociais)

O ex-sargento do Exército e motorista de aplicativo Lucas Dantas do Nascimento, de 28 anos, morreu após ser encontrado desacordado em uma piscina durante uma festa rave, em um sítio em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal Pedro II, mas não resistiu. Familiares do rapaz acusam a organização do evento por negligência em função da demora no socorro.

O caso aconteceu no último domingo (14), quando Lucas participava da festa “Terratronic”. O rapaz teria passado mal e desmaiado na piscina, que era um dos espaços da rave. Familiares dizem que testemunhas chamaram a brigada médica do evento, mas o rapaz só foi retirado da água 20 minutos depois.

“Ele estava com amigos e caiu dentro da piscina e se afogou. Contaram que ele ficou mais de 20 minutos debaixo d’água. Depois disso, acharam o Lucas e os paramédicos do evento teriam tentado reanimá-lo. Mas ele já havia morrido. Os amigos disseram que ele estava roxo e, quando estavam colocando-o na ambulância, deixaram o corpo cair no chão. Uma total falta de respeito”, disse ao site G1 a madrasta de Lucas, a advogada Adriana Anjos.

Ela afirma, ainda, que a família soube da morte pelas redes sociais. “A mãe, as irmãs e o pai souberem da morte do Lucas pela internet. Uma falta de respeito, principalmente, com a mãe, que lutou para colocar ele nas melhores escolas, dar bons cursos, dar uma boa estrutura de vida. O Lucas sempre foi muito centrado. A gente só quer saber o que aconteceu. Só queremos que a Polícia Civil faça uma investigação para saber o que aconteceu. Exigimos uma autópsia”, ressaltou a madrasta.

A direção do hospital confirmou que Lucas chegou ao local ainda com vida, mas não resistiu e morreu logo depois. A unidade de saúde não informou sobre a causa da morte.

O corpo de Lucas foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, onde passará por exames periciais e necropsia. Só depois disso será liberado para o sepultamento.

Já a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 36ª DP de Santa Cruz como morte suspeita e que são aguardados os laudos periciais.

O que diz a organização do evento?

Nas redes sociais, a organização do “Terratronic” informou que Lucas foi levado “debilitado” ao posto médico do evento e, de lá, socorrido em uma UTI Móvel ao hospital.

“Nesse momento de dor e tristeza, a equipe Terratronic se solidariza com a família e amigos de Lucas e se coloca à disposição para prestar todo e qualquer apoio que for necessário.”

Depois, em outra nota, a direção disse que oferecia toda a estrutura de segurança. “A equipe Terratronic esclarece que o evento realizado no último domingo 14/04/2024 aconteceu com toda a documentação necessária e exigida pelos órgãos públicos, atendendo todo o quantitativo de prestadores de serviços exigidos pela legislação, ressaltando que durante todo o período o evento contou com guarda-vidas, brigadistas, posto médico, ambulância, médico, enfermeiro e seguranças”, ressaltou a organização.