Frente fria associada a ciclone extratropical chega a São Paulo na quinta-feira

Uma frente fria associada ao ciclone extratropical se forma nesta terça-feira entre Brasil, Uruguai e Argentina e deve derrubar a temperatura em todo sul do país e também no estado de São Paulo nos próximos dias.

Segundo os meteorologistas, o ciclone extratropical não deve avançar pelo território brasileiro, mas terá um papel importante na queda da temperatura, pois impedira que o ar polar avance para o oceano e vai direcioná-lo diretamente para o interior da região sul do Brasil.

Os efeitos da frente fria serão sentidos gradualmente a partir desta terça-feira, no sul do país, mas chega à região sudeste somente na quinta-feira e permanece mantendo a temperatura baixa pelo menos até sábado no estado de São Paulo.

Recomendados

Na cidade de São Paulo, de acordo com a Climatempo, a temperatura deve cair para a máxima de 19º C na quinta-feira e 24º C na sexta, mas é durante as madrugadas que o frio deve ser sentido de forma mais intensa, com mínimas de até 13º C nos próximos dias.

Geada no sul do País

De acordo com a Climatempo, a chegada desta frente fria deve levar geada para as regiões serranas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná entre os dias 18 e 19, mas a geada não deve ser sentida nos estados do sudeste e centro-oeste. No entanto, de acordo com os meteorologistas, a passagem da frente fria deve marcar as temperaturas mais baixas do ano em capitais como Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Campo Grande.