Imagens revelam garçonete removendo copos de bebidas alcoólicas na mesa de motorista do Porsche

Em uma recente cobertura jornalística feita pelo Jornal Nacional, imagens capturadas dentro de um restaurante mostraram uma garçonete recolhendo copos vazios de bebidas alcoólicas da mesa onde Fernando Sastre, seu amigo Marcus Vinicius Rocha e suas companheiras estavam sentados antes de um grave acidente.

A equipe do local registrou a presença do grupo por aproximadamente três horas, período no qual consumiram diversos drinques, incluindo caipirinhas e uma combinação específica de uísque, licor, bitter e xarope de limão, denominada “jack pork”.

Discussão e consumo excessivo

Após a saída do restaurante, o grupo se dirigiu a uma casa de pôquer, ficando por cerca de duas horas e meia. Uma discussão bem “acalorada” sobre a capacidade de Fernando dirigir, devido à quantidade de álcool consumida, marcou o final da noite.

Foto: Jornal Nacional/Reprodução

Enquanto Fernando insistia que estava sóbrio, relatos de amigos e imagens do restaurante sugerem o contrário. A discussão culminou na decisão de se dividirem em dois veículos na saída, levando a um trágico acidente minutos mais tarde.

A tragédia resultou em ferimentos graves para Marcus e a morte de Ornaldo Viana, de 52 anos, que foi diretamente afetado pela batida. A repercussão do incidente levou à apreensão do celular de Fernando pela polícia e a imposição judicial de uma fiança de R$ 500 mil destinada à reparação dos danos causados às vítimas.

Foto: Jornal Nacional/Reprodução

Apesar da oferta de ajuda financeira à família do falecido, advogados desta manifestaram indignação com a proposta, a considerando insuficiente diante da gravidade do ocorrido.

Fonte: G1