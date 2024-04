VÍDEOS: Família fica na mira de arma durante invasão ‘atrapalhada’ de policiais civis, em Goiás

Uma família de Aparecida de Goiânia, em Goiás, viveu momentos de terror no início da manhã de quinta-feira (11). A casa em que moram teve o portão arrombado por policiais civis, que cumpriam mandados de prisão e de busca e apreensão. Porém, os agentes erraram e invadiram o imóvel errado. Houve uma discussão e uma policial chegou a apontar a arma na direção dos moradores.

Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostra quando os policiais da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) chegaram à residência, que fica no Setor Parque Industrial Santo Antônio, pouco antes das 6h. Os agentes estavam perto do portão e, na sequência, arrombaram a fechadura para entrar (veja abaixo):

Polícia Civil erra endereço e arromba casa com armas em punho, em Aparecida de Goiânia(GO).

Leia mais: https://t.co/Qf3rTqWotT pic.twitter.com/4Z9pCCGPwW — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 12, 2024

Outro vídeo, gravado pelos moradores, já mostra os policiais dentro da garagem da casa. Apesar de dizerem que não eram criminosos, as pessoas eram confrontadas pelos agentes e ficaram na mira de um revólver.

Recomendados

A dona da casa, desesperada, gritava dizendo que os policiais destruíram o portão dela, sem ao menos chamá-los, e ressaltava que estava em casa com os filhos pequenos. A mulher pedia a presença de um advogado. “Quero a minha advogada, eu tenho direito. Ela meteu a mão no meu pescoço. Olha o que vocês fizeram no meu portão”, dizia ela.

Ao saber o nome da pessoa procurada pela polícia, a mulher alertou: “Quem é [essa pessoa]? O mandado está na casa errada”, quando os policiais passaram a se afastar (assista abaixo).

⏯️ Polícia erra endereço e aponta arma no rosto de mulher em Goiás



Caso aconteceu em Aparecida de Goiânia (GO), no começo da manhã desta quinta-feira (11/4)



Leia: https://t.co/vPHparzoAi pic.twitter.com/wbuZi3eaM9 — Metrópoles (@Metropoles) April 12, 2024

A Polícia Civil informou que a Superintendência de Correições e Disciplina instaurou uma investigação para apurar os “supostos abusos” cometidos durante a ação policial. A corporação ressaltou, após a confusão, os mandados de prisão e busca e apreensão contra suspeitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico foram devidamente cumpridos.

Os moradores da casa e sua defesa não foram encontrados para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado ainda na quinta-feira.