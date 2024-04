VÍDEO: Cachorra usada por assaltantes para intimidar vítimas é resgatada pela polícia, no Paraná

A Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de roubos em Curitiba, no Paraná, que contavam com a “ajuda” de uma cachorra nos crimes. Segundo a investigação, os criminosos induziam a cadela para intimidar as vítimas e, enquanto ela as atacava, eles cometiam os assaltos. Um vídeo divulgado pelo delegado e deputado federal Matheus Loiola (União Brasil) mostrou a ação dos bandidos (veja abaixo).

Conforme a polícia, várias denúncias sobre os crimes cometidos pela dupla, usando a cachorra, foram feitas nas redes sociais. Durante a investigação, os agentes localizaram imagens de câmeras de segurança que mostraram a ação dos bandidos.

Em um dos assaltos, um homem que caminhava pela Rua Emiliano Perneta foi atacado pela cachorra e teve o celular levado pela dupla. Ele sofreu ferimentos nos braços e precisou de atendimento médico.

Após buscas, os policiais identificaram e prenderam a dupla na manhã de quarta-feira (10). A cachorra foi encontrada com eles e estava machucada. Ela foi entregue aos cuidados do Centro de Referência de Animais em Risco (Crar) e, após ser castrada e vacinada, deverá ser disponibilizada para adoção.

“A cachorra estava sendo usada de forma criminosa pelos homens, o animal não tem culpa e não poderia ser abandonada à própria sorte. A vida do animal é importante, ela está saudável e em breve estará apta para adoção. No Crar ela será cuidada e logo poderá ser adotada por pessoas que vão dar carinho, amor e uma nova vida para ela”, explicou o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna do órgão, Edson Ferraz Evaristo de Paula.

Os homens presos vão responder por roubo, associação criminosa e por maus-tratos aos animais. Os nomes deles não foram revelados, assim, não foi possível localizar as defesas até a publicação desta reportagem.