Resultado Lotofácil 3077: veja os números sorteados nesta sexta-feira

O prêmio estimado para o sorteio do concurso 3077 da Lotofácil nesta sexta-feira é de R$ 1,7 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Confira as quinze dezenas da Lotofácil e veja se vai levar o prêmio para casa:

02, 05, 08, 07, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23

Apostas vencedoras

Duas apostas dividiram o prêmio da Lotofácil no sorteio desta quinta-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal, e cada um deles ganhou R$ 747.658,43. Os grandes vencedores do sorteio de ontem fizeram suas apostas em Piracicaba, no interior de São Paulo, e em Brasília, no Distrito Federal.

Sorteio da Quina paga R$ 23 milhões

Quem acertar as cinco dezenas da Quina nesta sexta-feira pode levar para casa o prêmio acumulado de R$ 23 milhões, de acordo com o site da Caixa.

Veja os números sorteados para a Quina nesta sexta-feira:

04, 34, 35, 58, 64