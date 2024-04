Lotofácil sai para apostador de Belém do Pará

Uma única aposta feita na cidade de Belém, no Pará, faturou o prêmio da Lotofácil desta terça-feira e vai levar para casa R$ 1.920.723,85, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil foram:

02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25

Duzentos e sete apostas acertara 14 números no sorteio de ontem e cada uma delas vai embolsar R$ 1.945,57; na faixa dos 13 acertos, 6.316 apostas ganharam R$ 30.

O sorteio da Lotofácil será retomado nesta quarta-feira, a partir das 20h, com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

A aposta simples custa R$ 3 e pode ser feita até 19h nas casas lotéricas ou aplicativo da Caixa.

Sem ganhadores, prêmio da Quina já chega a R$ 20 milhões

A Quina continua com seu prêmio acumulado, já que ninguém acertou as cinco dezenas da loteria no sorteio desta terça-feira.

Os números sorteados para a Quina foram:

23, 42, 48, 57, 60

Nesta quarta-feira, o sorteio da Quina pode pagar a quem tiver a sorte necessária para acertar as cinco dezenas um prêmio total de R$ 20 milhões.

A aposta simples da Quina custa R$ 2,50.