Explosão de carros-fortes em SP: dois suspeitos são presos e um é morto em confronto com polícia

A polícia continua investigando a invasão da agência bancária do Banco do Brasil na cidade de São Pedro, e a explosão e roubo de carros fortes em Piracicaba e Cordeirópolis, interior de São Paulo e dois suspeitos foram presos na madrugada desta terça-feira; um terceiro foi morto após confronto com os investigadores.

Os dois suspeitos foram presos no pedágio da rodovia Bandeirantes, em Hortolândia, e em uma residência, em Indaiatuba. Com os detidos foram encontrados dispositivos para furar pneus de carros e uma moto furtada em agosto do ano passado, em Itu.

Um dos investigados em Sumaré recebeu a polícia a tiros e foi morto no local. Ritchie de Souza Lima, de 40 anos, guardava em sua casa quatro fuzis, uma espingarda, 500 cartuchos e munições, 150 explosivos, coletes, luvas, balaclavas, kit drone e rádio comunicadores, além de R$ 110 mil em dinheiro vivo.

Recomendados

Como foi a ação da quadrilha

Um grupo fortemente armando invadiu a agência do Bando do Brasil em São Pedro na madrugada de segunda-feira e fugiram em seguida, deixando para trás explosivos que foram desativados pela equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar (Gate).

Na noite de segunda-feira, três carros-fortes foram abordados pela quadrilha armada de fuzis e explosivos, que a polícia acredita ter sido a mesma que agiu no banco da cidade de São Pedro.

Carro-forte foi explodido (Foto: Polícia Militar)

Dois carros-fortes foram atacados quando trafegavam na Rodovia Washington Luís, no sentido da Capital, na altura de Cordeirópolis, com uso de explosivos, por cerca de 10 homens armados com fuzis, fugindo em dois carros, Mitsubishi Outlander e um Hyundai Santa Fé

O terceiro carro-forte foi atacado na altura do km 143 da Rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba, e a ação contou novamente com um grande número de criminosos armados com fuzis e explosivos. Todos fugiram levando o produto do roubo.

A polícia não divulgou a quantia roubada nos três assaltos.