O Eclipse Solar Total trará energias negativas para o dinheiro de cinco signos

O México, o leste dos Estados Unidos e parte do Canadá viverão o momento em que a Lua nova se interpõe entre a Terra e o Sol para criar o eclipse na manhã desta segunda-feira, 8 de abril, o que trará uma série de más notícias financeiras para Áries, Sagitário, Câncer, Libra e Peixes.

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Você tem estado tão ocupada, concentrada em resolver outros problemas que vai esquecer de pagar o seu cartão de crédito ou alguma assinatura, então as multas por atraso vão chegar rapidinho. Você terá que pagar a mais exatamente agora, quando está mais apertada do que nunca financeiramente. Isso servirá como experiência para que automatize pagamentos ou coloque alarmes que le lembrem do que deve fazer imediatamente, sem adiar.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

Os gastos começarão a acumular sem nenhum tipo de controle, então, quando você realmente precisar resolver uma necessidade, perceberá que não terá fundos suficientes e terá que recorrer à dívida para cobrir isso. Já é hora de você ser muito mais organizada, pois está deixando muito dinheiro na mesa e não está progredindo em absolutamente nada em sua vida. Este é um alerta para você se organizar.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Nada nesta vida é de graça, por isso, antes de pedir ou aceitar quando lhe perguntarem qualquer coisa, você sempre deve perguntar se há algum custo adicional, pois será cobrado e você não terá como pagar. Então, haverá dois cenários: ou você passa pela vergonha do ano ou precisa tirar dinheiro do seu bolso que está orçado para isso, desajustando tudo o que você planejou.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro.

Os serviços públicos serão a sua dor de cabeça este mês, pois chegarão às alturas, apesar de o seu consumo real não ser esse. Claramente haverá um engano, mas infelizmente terá que pagar primeiro para fazer qualquer reclamação. Isso desencadeará a sua raiva. Vai prejudicá-lo bastante, mas não terá outra opção, além de esperar um longo tempo para que façam todos os estudos pertinentes que lhe deem razão e, em seguida, reembolsar tudo em alguns meses. A paciência terá que ser a sua grande aliada.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Está bem ter sorte, mas não abusar dela, por isso é provável que perca dinheiro tentando recuperar o que perdeu nas apostas. Isso está se tornando um problema maior e seria bom procurar ajuda em breve para que não se torne ainda pior e não perca também as pessoas que ama e o que conseguiu com tanto esforço.